Más de un centenar de niños del club Málaga Litoral se quedan sin instalaciones donde entrenar

Más de un centenar de niños federados del club Málaga Litoral se han quedado sin lugar donde entrenar tras la orden de suspender el uso ... de las instalaciones deportivas del C.E.I.P. Luis de Góngora al equipo. La medida, aplicada por la Delegación Territorial de Educación y la dirección del centro, se ha llevado a cabo por «incumplimientos de las condiciones exigidas, a través de celebraciones, usos no contemplados en el acuerdo y falta de presentación de documentación en plazo». Las familias y la entidad deportiva, por su parte, reclaman una prórroga que permita finalizar la temporada.

El asunto ha generado un clima de tensión en el barrio, ya que las pistas del colegio constituyen el único espacio deportivo disponible. Según el director deportivo del Málaga Litoral, Hicham Bounaija, los equipos llevan entrenando desde agosto, con la temporada recién iniciada, y la decisión supone un «golpe» para los niños y familiares que ya han pagado matrículas, adquirido equipaciones y completado sus fichas federativas. Es por ello que reclaman una prórroga hasta junio, cuando finaliza la temporada.

José Campos, portavoz de las familias afectadas, asegura que la decisión llegó de forma repentina y sin margen para buscar alternativas. «Han dado luz verde para que los niños se puedan federar, y de repente, nos cortan las alas», lamenta. Campos explica que no solo se trata de una cuestión deportiva, también social, ya que el cierre priva al barrio de su «único espacio de integración y convivencia».

«Pedimos una solución inmediata que permita a los niños terminar la temporada». Los familiares, junto al equipo directivo del club, ya han iniciado una recogida de firmas y mantienen contactos con representantes municipales y asociaciones vecinales. Además, preparan una campaña en redes sociales y concentraciones informativas frente al centro educativo para visibilizar el problema. En su escrito a la Delegación Territorial, invocan la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Jurídica del Menor, alegando que debe prevalecer el interés superior de los menores.

Desde la dirección deportiva del Málaga Litoral defienden su gestión actual y alegan que los incumplimientos señalados por Educación se remontan a la etapa anterior a la renovación del equipo directivo del club. «Nos sentimos injustamente castigados por problemas que no hemos generado».

Ampliar José Campos, portavoz de las familias, junto a Hicham Bounaija, director deportivo del equipo. Carmen Barainca

El director del C.E.I.P. Luis de Góngora, Jesús Cano, explica que el centro ha actuado conforme a la normativa y que la decisión se ha tomado de manera colegiada y con la participación de todas las partes implicadas, incluida la Delegación Territorial de Educación y el Ayuntamiento, propietario del terreno. Subrayan que la denegación de la cesión responde a informes previos que identificaron incumplimientos en el uso de las instalaciones, y que a día de hoy, según los representantes de las institución académica, se siguen llevando a cabo (celebraciones o usos no contemplados en el acuerdo, falta de presentación de documentación en plazo, etc.).

La Delegación recuerda además que la regulación autonómica (Decreto 6/2017) condiciona la autorización a la aprobación del Consejo Escolar y a la formalización de convenios con el Ayuntamiento que, en este caso, no existen. «Teníamos una negativa del Consejo Escolar, que es soberano, y por el principio de autonomía de los centros no podemos intervenir», se explica desde la Delegación de Educación. Ambas entidades enfatizan en que en octubre de 2024 ya se notificó a la federación que se llevaría a cabo la cesión de la renovación. «Se avisó al club con tiempo suficiente. La responsabilidad de informar a las familias era suya, no del colegio,» agrega Cano.

«Se ha dado un plazo amplio para buscar alternativas y regularizar la situación», indican desde la Delegación, que considera que el proceso ha sido transparente y que el club era plenamente consciente de que no podía continuar utilizando las pistas.

Según el director del colegio, se han seguido utilizando las instalaciones a pesar de saber que la autorización no sería renovada. «Entiendo el malestar de los padres, pero la normativa es clara y no podemos permitir un uso irregular que genere problemas de seguridad y responsabilidad», concluye. Ante ello, el pasado 1 de octubre el colegió informó del cambio de llaves para que el club no pueda jugar más en el campo escolar. De este modo, se hace efectiva la decisión del consejo escolar, ya comunicada por la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en septiembre de 2024.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Los niños permanecen sin lugar de entrenamiento y los padres insisten en que la prioridad debe ser garantizar que puedan terminar la temporada. Las próximas semanas serán clave para determinar si se alcanza un acuerdo temporal, aunque todo dicta a un cierre definitivo.