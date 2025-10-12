Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Entrada C.E.I.P. Luis de Góngora. Carmen Barainca

Más de un centenar de niños del club Málaga Litoral se quedan sin instalaciones donde entrenar

El C.E.I.P. Luis de Góngora y la Delegación Territorial de Educación han denegado al equipo el uso del centro por «incumplimientos en la utilización del campo de fútbol»

Carmen Barainca

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:28

Comenta

Más de un centenar de niños federados del club Málaga Litoral se han quedado sin lugar donde entrenar tras la orden de suspender el uso ... de las instalaciones deportivas del C.E.I.P. Luis de Góngora al equipo. La medida, aplicada por la Delegación Territorial de Educación y la dirección del centro, se ha llevado a cabo por «incumplimientos de las condiciones exigidas, a través de celebraciones, usos no contemplados en el acuerdo y falta de presentación de documentación en plazo». Las familias y la entidad deportiva, por su parte, reclaman una prórroga que permita finalizar la temporada.

