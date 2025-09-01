Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de una colonoscopia. SUR

El cáncer de colon, el de diagnóstico más frecuente en Málaga, crece casi un 25% en apenas una década

La supervivencia llega al 88% si el tumor es localizado pronto, aunque también crece de 24 a 36 meses en los casos localizados con metástasis

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:14

El cáncer colorrectal es el más diagnosticado en la provincia de Málaga, con un total de 1.400 nuevos casos en 2024, por encima del ... de mama (1.283), próstata (1.222) y pulmón (1.088), que ocupan los siguientes puestos en esta lista, según el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además, esa cifra ha crecido en apenas una década, desde 2015, casi un 25%. Pero la supervivencia no deja de subir, tanto en pacientes en los que se localiza este mal pronto como en aquellos que ya presentan metástasis. Más del 60% de los afectados conseguirá superarlo.

