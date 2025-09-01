El cáncer de colon, el de diagnóstico más frecuente en Málaga, crece casi un 25% en apenas una década

El cáncer colorrectal es el más diagnosticado en la provincia de Málaga, con un total de 1.400 nuevos casos en 2024, por encima del ... de mama (1.283), próstata (1.222) y pulmón (1.088), que ocupan los siguientes puestos en esta lista, según el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además, esa cifra ha crecido en apenas una década, desde 2015, casi un 25%. Pero la supervivencia no deja de subir, tanto en pacientes en los que se localiza este mal pronto como en aquellos que ya presentan metástasis. Más del 60% de los afectados conseguirá superarlo.

La oncóloga de HM Hospitales en Málaga, Laura Medina, explica que «el incremento es notable» año a año, lo que se asocia a cambios en los hábitos de vida. «Cada día somos más sedentarios, cada vez tenemos desgraciadamente hábitos de vida menos saludables, cada vez hay un aumento de consumo de harina refinada, comemos menos verduras, nos movemos menos y eso se añade al ritmo de vida que tenemos, con mucho estrés y un descanso de poca calidad: cada vez hay más diagnósticos de tumores digestivos en general, y en concreto de cáncer de colon y a edades más tempranas», reflexiona.

Explica la doctora Medina que crece la incidencia de este cáncer en los menores de 50 años, aunque suele estar asociado a personas que tienen una edad superior a esa. «Estamos viendo un incremento de la incidencia en menores de 50 y, a veces, de 40 años, asociados a los hábitos de vida y al sedentarismo, porque no se ha descubierto ningún gen u otra alteración que esté explicando esto», recalca.

El colon, subraya esta oncóloga, es un órgano muy largo, con una parte derecha, otra izquierda y una tercera transversal. «Dependiendo de dónde esté situado el tumor, vamos a tener unos síntomas u otros: debemos ponernos alerta cuando tengamos dolor abdominal no justificado, digestiones pesadas que antes no teníamos, cambios en el hábito intestinal, es decir, o estreñimiento o tendencia a la diarrea o aparición de sangrados cuando hacemos las deposiciones», explica la doctora Laura Medina, que recuerda, eso sí, que estos síntomas se pueden confundir con otros que concuerdan con diversas enfermedades como por ejemplo «intestinos irritables o hemorroides, cuadros banales que además son muy frecuentes; o simplemente los típicos gases que están producidos porque comemos rápido, porque tenemos malas digestiones. Hay que estar pendiente y, si eso se perpetúa en el tiempo, por supuesto consultar».

Prevención

La mejor prevención es «intentar llevar una alimentación lo más variada posible, con alimentos ricos en fibra, frutas, verduras y cereales integrales; movernos, el ejercicio es uno de los mejores defensores contra cualquier tipo de tumor y también reducir los niveles de estrés». Con estas premisas (además de evitar el tabaco y reducir el alcohol), «pues prácticamente el 30% de todos los tumores podríamos prevenirlos, y los tumores digestivos son un ejemplo de ello».

Además, recuerda esta oncóloga, que en toda España hombres y mujeres pueden someterse al cribado del cáncer de colon. «A partir de los 50 años, todos deberíamos hacernos un test de sangre oculta en heces, que es una prueba muy sencilla que se hace a través del médico de cabecera; y, en el caso de que sea positivo, una colonoscopia a partir de los 50», cuenta la doctora Laura Medina. Pese a todo, la mortalidad cae en este tipo de tumor tan habitual, sobre todo gracias a las campañas de cribado y prevención. «Con estas técnicas de detección temprana podemos detectar el cáncer de colon en etapas iniciales y poder operar a los pacientes; porque, de hecho, el único tratamiento curativo a día de hoy es la cirugía; eso hace que nuestros pacientes vivan más y que esté disminuyendo la mortalidad», relata la oncóloga consultada para elaborar este artículo.

De los pacientes operados, «prácticamente a los cinco años el 90% están vivos y van a vivir todos; para un paciente que se diagnostica ya con metástasis, la media de supervivencia ha pasado de los 24 a los 36 meses. Podemos decir que la media es de 30 meses». Las campañas de detección precoz, por tanto, han ayudado a que, si se detecta el tumor en los estadios iniciales, la supervivencia sea del 88%, precisa. Más del 60% (64% en mujeres y 63% en mujeres) de los pacientes oncológicos colorrectales conseguirá superarlo, según las estimaciones de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).

Detección precoz

Recuerda la doctora Laura Medina que este cáncer también afecta a las mujeres (535 casos en 2024), aunque es algo más frecuente en hombres (865). Los grandes avances pasan por seguir trabajando en la detección precoz, que es clave para prolongar la vida y operar pronto.

«En cuanto a los pacientes que diagnosticamos ya con enfermedad que no es operable, a día de hoy los avances van sobre todo por encontrar moléculas que vayan contra dianas específicas, como terapia dirigida: es decir, intentamos encontrar mutaciones en los genes que sirvan como una diana, que atacar en el centro con medicamentos». Además, hay otro tipo de tumores que tienen unas características especiales que «los hacen sensibles a la inmunoterapia», En cualquier caso, la preocupación principal es la siguiente: «La media de las personas que atendíamos hace veinte años era de 55 años y estamos atendiendo ahora, desgraciadamente, a pacientes por debajo de los 40».