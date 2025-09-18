Una brillante bola de fuego surca el Mediterráneo a 88.000 kilómetros por hora
Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:11
Una brillante bola de fuego pudo verse cruzando el Mediterráneo en dirección sur, dejando atrás una pequeña estela de luz. El bólido fue registrado en ... los detectores del Proyecto SMART operados en Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Otura (Granada), El Arenosillo (Huelva), La Hita (Toledo) y Sevilla.
El análisis preliminar de este evento, registrado el pasado 15 de septiembre a las 20:54 UT, fue realizado por el profesor José María Madiedo (Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC), que estableció que se trata de un evento cometario tuvo una velocidad inicial de 88.000 kilómetros por hora y una altura de arranque de 110 kilómetros que finalmente descendió a 67.
