El bólido fue registrado en los detectores del Proyecto SMART

Una brillante bola de fuego surca el Mediterráneo a 88.000 kilómetros por hora

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:11

Una brillante bola de fuego pudo verse cruzando el Mediterráneo en dirección sur, dejando atrás una pequeña estela de luz. El bólido fue registrado en ... los detectores del Proyecto SMART operados en Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Otura (Granada), El Arenosillo (Huelva), La Hita (Toledo) y Sevilla.

