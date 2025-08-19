Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga

No está siendo esta semana de Feria de Málaga muy buena para disfrutar de la playa, pese a las elevadas temperaturas que suelen registrarse en ... agosto. El martes la Agencia Estatal de Meteorología activaba el aviso naranja por temperaturas de hasta 39 grados en Málaga y vientos terrales. Pero es que para este miércoles, el terral seguirá haciendo acto de presencia, aunque con menos intensidad.

Aemet reduce el aviso por calor al nivel amarillo. Se esperan máximas de 36 grados en las comarcas de Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía desde las 13:00 hasta las 20:59 horas. Pero a ese aviso por elevadas temperaturas se le suma el de fenómenos costeros, activo también este 20 de agosto en todo el litoral malagueño. Este aviso se decretará a las 15.00 horas hasta las 20,00 horas en las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía y se espera que soplen vientos del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) con olas de dos a tres metros, principalmente mar adentro y en el nordeste. Es decir, un día de fuerte viento y oleaje que no invita la visita a las playas malagueñas.

A nivel regional, se prevén cielos despejados y un descenso generalizado de las temperaturas. Los vientos serán flojos a moderados del oeste, intensificándose por la tarde. En el litoral mediterráneo y el Estrecho se esperan intervalos de poniente «fuerte», con rachas ocasionalmente «muy fuertes».