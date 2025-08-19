Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga

Se espera que soplen vientos del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) con olas de dos a tres metros

Enrique Miranda

Málaga

Martes, 19 de agosto 2025, 19:39

No está siendo esta semana de Feria de Málaga muy buena para disfrutar de la playa, pese a las elevadas temperaturas que suelen registrarse en ... agosto. El martes la Agencia Estatal de Meteorología activaba el aviso naranja por temperaturas de hasta 39 grados en Málaga y vientos terrales. Pero es que para este miércoles, el terral seguirá haciendo acto de presencia, aunque con menos intensidad.

