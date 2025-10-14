Una avería eléctrica complica la distribución de alimentos frescos en Mercamálaga: «Ha sido un caos»

Una avería eléctrica en Mercamálaga ha provocado el caos en el principal mercado de mayoristas de la provincia y complicado la distribución de alimentos frescos ... hasta el punto de que muchos clientes se han tenido que marchar sin poder cargar nada.

Al parecer, la luz se fue a las 5.18 horas y desde entonces ha estado volviendo y cayéndose, lo que ha provocado una sobretensión que ha roto ordenadores, impresoras y balanzas eléctricas y ha impedido cobrar a los clientes. Según les han dicho a los profesionales, la avería no se solventará hasta las 11.15 horas.

La ausencia de luz en las naves ha obligado a los clientes y mayoristas a tener que alumbrarse con las linternas de los móviles y vender a la antigua usanza: esto es, con papel y boli e incluso fiando a los clientes. Esto, incluso, supone «un problema serio de seguridad alimentaria y trazabilidad de los productos».

Uno de los clientes que se ha tenido que dar la vuelta ha sido Manuel Gallego, que tiene una frutería en la calle Conde de Toreno. Él ha llegado al mercado a las 7 y «era todo un caos, gente con linternas y sin poder pagar». Por eso ha decidido volverse a casa. «He puesto un cartel en la puerta de la tienda diciendo que no se puede abrir y mañana será otro día», resume.

La luz se fue antes de las 5.30 horas y ha impedido utilizar los ordenadores, impresoras y básculas

Otro que ha ido hoy a Mercamálaga es David Ruiz, que tiene un puesto en el mercado de Atarazanas. Como el anterior reconoce que «hoy ha sido la selva», aunque en su caso ha podido llevarse todo lo que quería. «Sólo había un puesto con luz porque tenía un generador propio». En el resto, añade, «nos han pesado las cajas con un peso estimado y lo hemos dejado a deber para mañana».

Este mismo profesional explica que él ha llegado al mercado a las 5.30 horas y que la situación ya se veía complicada. «La valla de la entrada estaba levantada y no he podido pagar los 0,70 euros que me cobran por entrar con la furgoneta», expone.

Cuestionados sobre el origen del apagón, desde Mercamálaga se limitan a decir que es un problema que está resolviendo Endesa y que ha tenido una afección «muy leve» y que «la normalidad es la tónica».