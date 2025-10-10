Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero delegado de Lagoom Living, Javier Braza, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el centro de la imagen, ante las obras de demolición en Lagunillas, este viernes. Marilú Baéz

Arranca el proyecto de VPO en Lagunillas: alquileres entre 350 y 550 euros

Serán 109 viviendas que se prevé que estén finalizadas en diciembre de 2027

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:49

La promotora Lagoom Living ha iniciado este viernes los trabajos de demolición en el barrio de Lagunillas donde levantará un conjunto residencial de 109 viviendas ... destinadas al alquiler asequible. Como precisó el consejero delegado de la compañía, Javier Braza, la actuación implicará una inversión de aproximadamente 21 millones de euros que vendrán de recursos propios y de financiación bancaria: «La vivienda protegida goza del apoyo de las entidades financieras y también de los organismos públicos, como el ICO». Ello dará lugar a inmuebles con alquileres que responden al precio del módulo de la vivienda protegida que se sitúa en el entorno de los 6 euros el metro cuadrado útil al mes, lo que se traducirá en rentas mensuales de entre 350 y 550 euros en el caso del piso de tres dormitorios. Cada apartamento irá con una plaza de garaje vinculada y con un trastero.

