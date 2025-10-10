Arranca el proyecto de VPO en Lagunillas: alquileres entre 350 y 550 euros

La promotora Lagoom Living ha iniciado este viernes los trabajos de demolición en el barrio de Lagunillas donde levantará un conjunto residencial de 109 viviendas ... destinadas al alquiler asequible. Como precisó el consejero delegado de la compañía, Javier Braza, la actuación implicará una inversión de aproximadamente 21 millones de euros que vendrán de recursos propios y de financiación bancaria: «La vivienda protegida goza del apoyo de las entidades financieras y también de los organismos públicos, como el ICO». Ello dará lugar a inmuebles con alquileres que responden al precio del módulo de la vivienda protegida que se sitúa en el entorno de los 6 euros el metro cuadrado útil al mes, lo que se traducirá en rentas mensuales de entre 350 y 550 euros en el caso del piso de tres dormitorios. Cada apartamento irá con una plaza de garaje vinculada y con un trastero.

«Lo más importante es que se acometa por fin un proceso de rehabilitación y regeneración del casco histórico de Málaga», agregó Braza, quien reveló que tras los trabajos de demolición y los arqueológicos está previsto que la edificación comience en junio de 2026 con una previsión de finalización de la obra en 2027 y la puesta en carga de explotación a finales de ese año o principios de 2028.

El proyecto Lagunillas se compone de siete edificios de entre dos y tres alturas, con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, 104 plazas de garaje y una superficie construida de 8.726 metros cuadrados (8.262 residenciales y 463 destinados a usos comerciales).

Coexistencia del alquiler de larga estancia y el vacacional

«Nosotros aún no nos damos cuenta, pero desde el momento que acaben las obras y este barrio tenga la vida que merece, veréis como se activa la energía residencial y ya nos olvidamos de una vez por todas del concepto de gentrificación», continuó Braza, para abundar en esa idea: «Esto hay que decirlo muy claro: ambos modelos de negocio y ambos modelos de residencia deben coexistir, tanto el alquiler de larga estancia, también protegido, como es la actuación de Lagunillas, como los alojamientos transitorios, turísicos. Al final, Málaga es un transporte del turismo, entonces se trata de aunar y que estén cohesionados esos modelos de negocio».

Ubicado junto a la Plaza de la Merced, el barrio de Lagunillas conserva un gran valor histórico y cultural de Málaga. Durante años ha sufrido un progresivo deterioro urbano y pérdida de población; aunque ha seguido manteniendo una fuerte identidad vecinal y artística. El proyecto de Lagoom Living contribuye a recuperar solares abandonados y edificios en ruina, integrar nuevas zonas de urbanización y mejorar la calidad de vida de los vecinos. De hecho, las fachadas se van a respetar y todo el entorno, «incluso hasta los colores».

Construir en el centro histórico de Málaga, comentan desde la empresa, implica afrontar numerosos retos técnicos y administrativos, desde las exigencias de conservación patrimonial hasta las limitaciones de altura, materiales y estética urbana. De lo que se trata es de conseguir la integración arquitectónica y la recuperación del entorno.

En la presentación estuvo también el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien recordó la larga travesía hasta que por fin el proyecto de rehabilitación del barrio haya podido cuajar tras veinte años empantanado. «Me alegra mucho que este proyecto tome ya el camino de la acción, despejando el suelo, realizando los derribos con el control arqueológico que hay que hacer y pueda ver la luz dentro de poco tiempo y que Lagunillas reciba esta inyección, inversión, alquiler barato», explicó el primer edil, quien además, lanzó, respecto a los plazos que espera que «los cumpla» la promotora, «porque es un desafío»: «Estas obras aquí son complicadas, yo lo reconozco; cualquier otra en el centro histórico tiene sus complicaciones, las complicaciones del transporte, del movimiento del material necesario».