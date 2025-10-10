Vecinos de Lagunillas: «Esto significa que no nos van a echar del barrio»
Los habitante ponen la nueva promoción de VPO en alquiler asequible como ejemplo de que «otro modelo de negocio es posible con la vivienda»
Viernes, 10 de octubre 2025, 13:34
Curro López, presidente de la Asociación Lagunillas en Málaga, estaba este viernes visiblemente emocionado. «Esto significa que no nos van a echar del barrio. Allí ... van 115 familias. Esto significa que el barrio no desaparece. No sólo está Airbnb y todo lo que significa esta vorágine de turismo desbocado, a mi forma de entender. Esto va a suponer también que los negocios del barrio todavía puedan subsistir», comentó en declaraciones a SUR.
Minutos antes, López había entregado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y a los responsables de la promotora Lagoom Living, una placa en homenaje. En ella se podía leer: «La Asociación Lagunillas Centro en agradecimiento por su ayuda a las familias vulnerables».
Curro López había invitado, además, a los vecinos del barrio para que vieran el inicio de las obras de demolición. Lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp: «Mañana a las 10.30 inauguración de las 115 viviendas en el barrio. El alcalde dará el pistoletazo de salida. Estáis invitados», era su texto. Y ciertamente en la plaza en la que el primer edil y el consejero delegado de la compañía, Javier Braza, hablaron para presentar el proyecto inmobiliario consistente en 109 VPO en alquiler asequible, se habían reunido un buen número de vecinos.
«Lo primero y principal que se ha demostrado de una vez por todas es que otro modelo de negocio es posible con la vivienda: apostar por el alquiler de larga temporada. Éstos son alquileres asequibles de 400, 500 y 600 euros. Es una apuesta muy fuerte de esta empresa y por supuesto del alcalde de Málaga, que ha dado opción. Hay otra forma de negocio en Málaga que es viable económicamente», abundó el presidente de la asociación de vecinos de Lagunillas.
«Nosotros estamos a favor del turista. Queremos al turismo. Pero tenemos que dar una oferta habitacional a la masa de gente trabajadora, al camarero, al electricista, al periodista. Todos tenemos derecho a una vivienda digna y esto es un ejemplo», concluyó.
