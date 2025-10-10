Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Curro Lopez, presidente de la Asociación Lagunillas, entrega una placa al alcalde «por su ayuda a las familias vulnerables» tras ponerse en marcha la nueva promoción de VPO. Marilú Báez

Vecinos de Lagunillas: «Esto significa que no nos van a echar del barrio»

Los habitante ponen la nueva promoción de VPO en alquiler asequible como ejemplo de que «otro modelo de negocio es posible con la vivienda»

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:34

Curro López, presidente de la Asociación Lagunillas en Málaga, estaba este viernes visiblemente emocionado. «Esto significa que no nos van a echar del barrio. Allí ... van 115 familias. Esto significa que el barrio no desaparece. No sólo está Airbnb y todo lo que significa esta vorágine de turismo desbocado, a mi forma de entender. Esto va a suponer también que los negocios del barrio todavía puedan subsistir», comentó en declaraciones a SUR.

