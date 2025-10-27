Antonio Pulido: «La industria andaluza está en un momento dulce gracias a la aeronáutica y las energías renovables»

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha inaugurado este lunes en Málaga una nueva edición de los encuentros que SUR organiza con personalidades ... que son referentes institucionales y empresariales, en esta ocasión, con el consejero de Industria de la Junta, Jorge Paradela.

En sus palabras de presentación, Pulido se ha referido a los retos de la industria y la digitalización en Andalucía. De este modo, el empresario subrayó la relevancia estratégica del sector industrial para la comunidad andaluza y para la provincia de Málaga en particular. «El sector cuenta con pilares sólidos, como la industria aeronáutica o las energías renovables, que lo sitúan en un momento dulce de crecimiento y grandes proyectos en cartera».

«El reto de la digitalización y la transición energética en Andalucía es histórico» Antonio Pulido Presidente de la Fundación Cajasol

Pulido también valoró la integración de la digitalización como «una palanca fundamental para el futuro del tejido industrial», en línea con la nueva política industrial impulsada por la Junta. «El reto de la digitalización y la transición energética es histórico, y Andalucía debe aprovechar este impulso para aumentar el peso de la industria en su PIB, que históricamente ha sido bajo», advirtió el presidente de la Fundación Cajasol.

Por último, Antonio Pulido quien recalcó el compromiso de la institución que lidera «con el desarrollo de Andalucía y con la puesta en valor de las singularidades de cada territorio provincial, especialmente las de Málaga».