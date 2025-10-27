Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jorge Paradela: «El tercer hospital y la ampliación del aeropuerto de Málaga no tienen asegurada aún la potencia eléctrica»

Salvador Salas

Jorge Paradela: «El tercer hospital y la ampliación del aeropuerto de Málaga no tienen asegurada aún la potencia eléctrica»

El consejero de Industria de la Junta reclama al Gobierno que elimine los límites a la inversión en nuevas redes de las operadoras: «Es el petróleo que nunca tuvimos»

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:28

Comenta

El tercer hospital, la ampliación del aeropuerto de Málaga y los desarrollos previstos en el puerto de la capital no tienen garantizada aún la potencia ... eléctrica. Es la dura advertencia que ha lanzado hoy el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, en el transcurso del encuentro coloquio organizado por SUR, con el patrocinio de la Fundación Cajasol, que fue moderado por el director de este medio, Manolo Castillo.

