Jorge Paradela: «El tercer hospital y la ampliación del aeropuerto de Málaga no tienen asegurada aún la potencia eléctrica»

El tercer hospital, la ampliación del aeropuerto de Málaga y los desarrollos previstos en el puerto de la capital no tienen garantizada aún la potencia ... eléctrica. Es la dura advertencia que ha lanzado hoy el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, en el transcurso del encuentro coloquio organizado por SUR, con el patrocinio de la Fundación Cajasol, que fue moderado por el director de este medio, Manolo Castillo.

Son proyectos nuevos que no han iniciado la tramitación y que por tanto no tienen potencia asignada, dentro de un panorama preocupante, en el que el 100% de las redes de la provincia están actualmente ocupadas y no hay capacidad para enganchar iniciativas de gran demanda como estas. «El Gobierno de España tiene que cambiar el paso o esos proyectos no seran viables».

El consejero andaluz urge a eliminar trabas a la inversión en redes eléctricas para permitir la llegada de industrias

Por ello, el representante del Gobierno andaluz ha reclamado al Ejecutivo central que elimine los límites legales a la inversión en redes eléctricas, actualmente topada en torno al 0,2 % del PIB, una cifra muy inferior a la de otros países europeos, que invierten más del doble. Según Paradela, la falta de inversión en infraestructuras eléctricas está comprometiendo el desarrollo industrial y la llegada de nuevos proyectos estratégicos a regiones como Málaga, donde «ya no queda potencia disponible», puesto que el 100% de la red está ocupada o reservada.

En lo que se refiere al Nuevo Hospital, por la parte que le corresponde, desde la Consejería se está agilizando, en coordinación con todas las instituciones que tienen competencias, las autorizaciones para la ampliación de la subestacion de la red de transporte Los Montes en Málaga, que a su vez alimenta a la subestación Los Ramos, que es la que nutrirá al Tercer Hospital.

Redes topadas por ley

Al respecto, el consejero recuerda que Red Eléctrica y los operadores privados están «topados por ley» y no pueden ampliar su inversión pese a la elevada demanda. «Eso no tiene sentido, hemos pedido que se eliminen los límites», asegura, y advierte de que el Gobierno «no se atreve a hacerlo por la presión de sus socios de coalición». Al respecto, la novedad es que estudia suprimir esos topes durante los próximos cinco años.

El consejero argumenta que el impacto en las facturas de los hogares de las nuevas redes se diluye por la llegada de más empresas

Para entender las reticencias, hay que explicar que las inversiones en redes se financian mediante los peajes eléctricos incluidos en las facturas de hogares y empresas. Al respecto, el consejero considera que la mayor entrada de grandes empresas y consumidores compensaría ese sobrecoste. «España puede generar renovables como nadie y aprovechar esa ventaja para industrializarse. Si ampliamos las redes, podremos atraer más proyectos industriales, centros de datos o plataformas logísticas, y repartir la factura del peaje entre más consumidores». «Hay que perder el miedo: España tiene ahí el petróleo que nunca tuvimos», subraya.

Fondos de la UE para energía

Por ello, la administración andaluza propone aprovechar los fondos Next Generation de la Unión Europea para financiar estas infraestructuras sin trasladar el coste a la factura eléctrica de los hogares. «Estos proyectos generan tal caudal de demanda que el coste se diluye entre los consumidores».

La región andaluza se consolida como potencia en energía limpia superando a países europeos en nueva potencia instalada

En cuanto a la generación, el consejero puso de relieve que Andalucía es ya la segunda comunidad española en potencia renovable instalada y la primera en nueva potencia añadida en los últimos años, superando incluso a países como Austria, Grecia o Portugal. Una expansión que «fija población, genera empleo y atrae inversiones en industria digital, centros de datos y logística».

Jorge Paradela también advierte de que el reciente apagón eléctrico nacional ha puesto de manifiesto la falta de redes; la necesidad de combinar energías «gestionables y no gestionables» e invertir en almacenamiento. «No tenemos nucleares ni queremos, pero aportan un 20% de energía limpia. No tiene sentido cerrar las que ya existen».

Formación para el empleo

Las energías renovables, recuerda, han abaratado la factura eléctrica, pero «es imprescindible desarrollar baterías y el bombeo reversible (en los embalses) para lograr un sistema más estable y predecible». Por ello, critica que el Gobierno aún no haya regulado el almacenamiento y pide «dejar fuera del juego político las cuestiones esenciales para la transformación energética». Además, aboga por agilizar los permisos ambientales para instalaciones de menos de 50 MW situadas en entornos ya dedicados a las renovables, con el fin de acelerar los proyectos.

La Junta detecta que falta personal cualificado pese a la alta demanda laboral existente para puestos técnicos digitales

En cuanto al empleo, el consejero de Industria reconoce que hay una paradoja en el mercado laboral: los sectores industriales y digitales no encuentran personal cualificado en áreas como inteligencia artificial, robótica o mecatrónica, y hay profesiones tradicionales que los jóvenes no quieren ejercer, como electricidad, soldadura o transporte. Con el fin de paliar esta carencia, la Junta ha creado 84 nuevos centros con 1.600 plazas en disciplinas técnicas, y ha sumado 50.000 plazas más de FP. «Con más formación, podríamos estar en pleno empleo», sentencia.

En el plano internacional, el representante de la Junta destaca los resultados positivos del reciente viaje a China, donde se han cerrado acuerdos para instalar una fábrica de pantallas digitales en las antiguas instalaciones de Santana Motor, en Linares, vinculada al grupo Volkswagen, y otra planta para el ensamblaje de vehículos Santana. También se avanzó en el proyecto HyGreen, en Málaga, para producir hidrógeno verde y fabricar electrolizadores.

En el plano de la automoción, el consejero defiende una transición tecnológica diversificada, combinando vehículos eléctricos, de hidrógeno, híbridos y mediante combustibles renovables. «Europa no puede jugar una sola baza», concluye.