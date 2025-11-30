Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Olena Petrova posa en el barrio de la Trinidad, en las inmediaciones de la sede de CEAR. Ñito Salas

«Alguien dijo por Telegram: si quieres salir de Ucrania, ve a esta dirección en media hora, y me fui»

Olena Petrova amaneció ese 24 de febrero en que Rusia invadió su país sobresaltada por los golpes que la vecina daba en su puerta, puso la televisión y sólo emitían un vídeo de los ataques en bucle

Cristina Vallejo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:57

Comenta

Olena Petrova, de 38 años, logró salir de Ucrania cuatro días después de la invasión rusa, en febrero de 2022. Aunque su primer destino fue ... Portugal, porque ahí vive desde hace veinte años la mayor parte de su familia. Cuenta que se dedicaba a la organización de fiestas y eventos. Que su vida ha sido siempre en busca del sol: por el verano trabajaba en Europa; en invierno, en Dubai o en Tailandia. Pero tuvo que romper con sus clientes rusos, que eran la mayoría de los que tenía. Y luego con los políticos ucranianos, de los que no tiene buena opinión. Así que trata de reinventarse formándose en el márketing. La guerra le rompió la vida. Incluso le ha cambiado el nombre de su ciudad para alejarla de cualquier resquicio rusófilo. En esa persecución constante del sol, ha acabado en la costa que lleva ese nombre donde dice que es feliz.

