Los alcaldes del PP exigen a Tráfico que asuma el coste de los centros para los exámenes de conducir en las comarcas

Los alcaldes del PP de Málaga han exigido a la Dirección General de Tráfico (DGT) que asuma con fondos propios el coste de la adaptación ... digital de los centros para la realización de los exámenes de conducir en las cabeceras de comarca de la provincia y que no plantee que sean los ayuntamientos quienes sufraguen esta inversión de 125.000 euros en una competencia «impropia».

Los regidores de Ronda, Maripaz Fernández, y Antequera, Manuel Barón, han explicado esta lunes que han recibido una propuesta de convenio que es un «ultimátum» de la DGT -organismo dependiente del Ministerio del Interior- ya que plantea a los ayuntamientos a asumir la carga económica y técnica para adecuar un local de uso permanente para la realización de los exámenes, a adquisición, instalación y mantenimiento de equipos informáticos, la conexión a la red y la seguridad de las instalaciones.

En caso de que no acometan estas actuaciones, según los regidores, a partir de 2026 los alumnos tendrían que desplazarse a la capital para examinarse. Ahora suelen hacerlo en sus comarcas en locales cedidos por los ayuntamientos. Una situación que afecta afecta a Ronda, Antequera y Marbella como cabeceras de sus respectivas comarcas, donde además de municipios malagueños de su área de influencia afecta a otros de provincias cercanas. No es caso de Vélez-Málaga, donde los alumnos ya realizan las pruebas para obtener el carné de conducir en la capital.

Competencia «impropia»

Acompañados por el secretario general del PP, José Ramón Carmona, Fernández y Barón han criticado que la propuesta conlleva que los ayuntamientos asumen «todas las obligaciones y ninguna para el Ministerio del Interior», que es quien percibe las tasas (95 euros) que cada alumno debe pagar por hacer el examen. «Ellos cobran las tasas de exámenes y nosotros los financiamos en una competencia impropia», ha afirmado el alcalde antequerano.

Manuel Barón ha lamentado que el Gobierno central haya desaprovechado la oportunidad de incluir este proceso de digitalización dentro de los proyectos financiados por los fondos europeos Next Generation, cuyo objetivo es modernizar los servicios públicos y facilitar su acceso digital a la ciudadanía.

Maripaz Fernández, por su parte, ha lamentado que éste sea el Gobierno «más antimunicipalista de la historia» y ha cuestionado «cómo se articula legalmente este gasto sin ser competencia local y con la dificultad añadida para los ayuntamientos, además, de usar el superávit».

Acusan al Gobierno de «antimunicipalista» y de que propuestas como esta «alientan la despoblación»

Además, Fernández ha incidido en que esta medida «además de injusta, alienta la despoblación de los municipios del interior». «Una cosa es colaborar y otra que se nos exija una inversión de más de 125.000 euros a cada ayuntamiento», ¿Por qué tenemos que sufragar las competencias propias del Ministerio? Es una medida absolutamente desproporcionada que perjudica a los vecinos; un impuesto revolucionario a los ayuntamientos para que el ministerio invierta aún menos en nuestras ciudades», ha alertado, recordando, como ha hecho su homólogo Barón, que Interior mantenga bloqueadas las obras del cuartel de la Guardia Civil en Antequera y de la Comisaría de la Policía Nacional en Ronda.

Por el momento, la Subdelegación del Gobierno, con la que ha contactado este periódico, no se ha pronunciado sobre las denuncias de los alcaldes populares.