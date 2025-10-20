Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carmona, Fernández y Barón, esta mañana. sur

Los alcaldes del PP exigen a Tráfico que asuma el coste de los centros para los exámenes de conducir en las comarcas

Politica. ·

Maripaz Fernández (Ronda) y Manuel Barón (Antequera) denuncian que el Gobierno pretender «chantajear» a los ayuntamientos para que inviertan los 125.000 euros si quieren evitar que los alumnos se tengan que desplazar a Málaga

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:06

Los alcaldes del PP de Málaga han exigido a la Dirección General de Tráfico (DGT) que asuma con fondos propios el coste de la adaptación ... digital de los centros para la realización de los exámenes de conducir en las cabeceras de comarca de la provincia y que no plantee que sean los ayuntamientos quienes sufraguen esta inversión de 125.000 euros en una competencia «impropia».

