El aeropuerto de Málaga alcanza un récord de hasta 60 vuelos privados al día en verano
La actividad de la aviación ejecutiva en la Costa del Sol crece incluso por encima del tráfico comercial y supera el 8% de subida anual
Pilar Martínez e Ignacio Lillo
Málaga
Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:40
El aeropuerto de Málaga registra mes a mes un crecimiento imparable y muy por encima del que están experimentando el resto de las principales infraestructuras ... aéreas de la red de Aena en España. El pasado mes de julio, las pistas alcanzaron un pico histórico de actividad, con 689 movimientos de aviones en un sólo día. Concretamente, este hito se produjo el pasado 13 de julio.
Sin embargo, no todos estos vuelos eran comerciales, sino que para llegar a esta cifra nunca lograda tuvo mucho que ver el importante crecimiento de los vuelos privados con destino a la Costa del Sol. Así lo explicó el director del aeropuerto, Pedro Bendala, que cifra en hasta 60 los aterrizajes y despegues que se registran a diario por parte del negocio de la aviación ejecutiva. «Es un segmento que ha crecido mucho estos últimos años. Todos los días tenemos entre 50 y 60 vuelos privados», afirmó, en declaraciones a SUR.
Es más, el director asegura que la actividad de los vuelos privados está creciendo por encima del tráfico comercial, que en esta infraestructura avanza a un ritmo de en torno al 8% en pasajeros y en movimiento de aviones en los siete primeros meses del año, hasta superar los 15,2 millones de usuarios y los 107.248 aeronaves entre enero y julio.
Viajes de ejecutivos
Un impulso que no sólo viene determinado por el aumento de turistas de mayor poder adquisitivo que recalan para disfrutar de sus vacaciones. En este punto, destaca la conexión entre la aviación ejecutiva y el tirón empresarial de la Málaga tecnológica, que ha atraído a importantes firmas del sector digital, que provocan un aumento del movimiento de ejecutivos y profesionales que se desplazan a la capital y a otros puntos de la Costa del Sol por motivos de trabajo.
Unido a lo anterior, Bendala señala el aumento de empresas de aviación ejecutiva que han apostado por el aeropuerto de Málaga y que han generado un incremento de la competencia que está también modulando sus precios, de forma que precisa: «Habitualmente, se entiende que es una aviación de lujo, pero hay veces que en precio empieza a ser competitivo con una primera clase, y por eso cada vez está teniendo más demanda».
Los principales clientes son del norte de Europa, Reino Unido y de Oriente Medio, en especial Dubái y Qatar, pero también hay españoles
Hay que recordar que el aeropuerto de Málaga cuenta con una terminal de Aviación General que engloba las actividades de aviación privada, vuelos deportivos, aerotaxis o vuelos charter ejecutivos. Esta se ubica junto a la antigua terminal de viajeros, construida en 1948, y que fue remodelada para atender las exigencias de este tipo de pasajeros.
Con una superficie de 1.800 metros cuadrados en tres plantas, cuenta con control de pasaporte, asistencia en tierra y sala VIP, entre otros servicios como conserjería, opciones de catering y traslados privados (tanto por medios terrestres como aéreos). De hecho, ya hay empresas que ofrecen servicios premium tales como los desplazamientos en helicóptero a Marbella para viajeros que hayan llegado al aeropuerto de la capital, entre otros trayectos personalizados.
Empresas en crecimiento
Las empresas del sector de la aviación ejecutiva confirman estas buenas cifras. Es el caso de la compañía malagueña iJet Aviation. Su director general, Javier Barriga, lo explica así: «Este verano, como viene siendo habitual en el aeropuerto de Málaga, hemos experimentado un notable incremento en los vuelos con origen y destino. Año tras año, las operaciones siguen creciendo y la Costa del Sol continúa consolidándose como un destino habitual y cada vez más demandado».
«En iJet, el hecho de ser una compañía con base en esta ciudad ha impulsado que nuestra flota se haya ampliado en dos aviones en lo que va de año, y prevemos incorporar otros dos antes de que finalice. Sin duda, el ritmo de crecimiento del tránsito de pasajeros refleja fielmente la expansión de nuestra compañía», confirma.
La firma malagueña cuenta también con bases en otros puntos de España, con aviones distribuidos por toda Europa y vuelos hacia y desde cualquier aeropuerto del mundo. «Gracias a ello, la estacionalidad prácticamente ha desaparecido para nosotros. Si bien los meses de verano siguen concentrando el mayor volumen de pasajeros, el flujo de operaciones se mantiene prácticamente constante todo el año».
Por tanto, concluye, este verano el número de vuelos ejecutivos en estas instalaciones ha aumentado respecto al verano de 2024. «No solo se ha incrementado el número de operaciones sino también el de pasajeros». Y es que en aviación privada, ambas cifras no siempre guardan una relación directa, ya que en muchas ocasiones los aviones no viajan con todos sus asientos ocupados.
En concreto, la flota de iJet, que está compuesta por ocho aviones de diferentes rangos, ha registrado un aumento del 22% en sus vuelos respecto al año anterior. «Entre los meses de julio y agosto, hemos acumulado aproximadamente 1.800 horas de vuelo». Aunque las operaciones han crecido de forma considerable, los destinos se mantienen prácticamente iguales. Destacan sobre todo los países del norte de Europa, Reino Unido y de Oriente Medio, con especial presencia de Dubái y Qatar. Sin olvidar el importante flujo de vuelos nacionales hacia ciudades como Madrid, Ibiza y las Islas Canarias.
Los viajes a la Costa del Sol de la familia real de Brunéi
A pesar de la discreción con la que generalmente se llevan este tipo de viajes por parte de sus prósperos pasajeros, entre los aficionados al mundo de la aeronáutica en Málaga no han pasado desapercibidos los reiterados viajes de la familia real de Brunéi durante este verano. Aplicaciones como Flightradar24 permiten hacer el seguimiento en tiempo real de las aeronaves y las operaciones más llamativas, y entre ellas han llamado la atención los movimientos de un Boeing 787-8 Dreamliner, en cuya matrícula consta 'Brunei Government'. Se trata de un avión comercial reconvertido para aviación ejecutiva, y es uno de los que usan los miembros de esta poderosa dinastía del Sudeste Asiático para sus desplazamientos. Según ha reflejado la prensa de sociedad, esta aeronave ha sido utilizada con certeza este verano por el príncipe Abdul Mateen de Brunéi y su esposa, la empresaria y princesa Anisha Rosnah. Estos han elegido Sotogrande para pasar parte de sus vacaciones, ya que ambos son jugadores de polo de alto nivel, y allí existe un campo muy conocido para la práctica de este deporte. Además, Mateen, que es el sexto hijo del sultán Hassanal Bolkiah, uno de los monarcas más ricos del mundo, y de la reina consorte Mariam Abdul Aziz, ha celebrado en una lujosa finca privada de la Costa del Sol su 34 cumpleaños. Una fiesta en la que estuvo rodeado de familiares y amigos, y por tanto, es previsible que muchos de ellos también llegarán a bordo de la citada aeronave, que ha hecho varios trayectos (son 14 horas de vuelo directo) en las últimas semanas.
