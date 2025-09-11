El aeropuerto de Málaga alcanza un récord de hasta 60 vuelos privados al día en verano

El aeropuerto de Málaga registra mes a mes un crecimiento imparable y muy por encima del que están experimentando el resto de las principales infraestructuras ... aéreas de la red de Aena en España. El pasado mes de julio, las pistas alcanzaron un pico histórico de actividad, con 689 movimientos de aviones en un sólo día. Concretamente, este hito se produjo el pasado 13 de julio.

Sin embargo, no todos estos vuelos eran comerciales, sino que para llegar a esta cifra nunca lograda tuvo mucho que ver el importante crecimiento de los vuelos privados con destino a la Costa del Sol. Así lo explicó el director del aeropuerto, Pedro Bendala, que cifra en hasta 60 los aterrizajes y despegues que se registran a diario por parte del negocio de la aviación ejecutiva. «Es un segmento que ha crecido mucho estos últimos años. Todos los días tenemos entre 50 y 60 vuelos privados», afirmó, en declaraciones a SUR.

Es más, el director asegura que la actividad de los vuelos privados está creciendo por encima del tráfico comercial, que en esta infraestructura avanza a un ritmo de en torno al 8% en pasajeros y en movimiento de aviones en los siete primeros meses del año, hasta superar los 15,2 millones de usuarios y los 107.248 aeronaves entre enero y julio.

Viajes de ejecutivos

Un impulso que no sólo viene determinado por el aumento de turistas de mayor poder adquisitivo que recalan para disfrutar de sus vacaciones. En este punto, destaca la conexión entre la aviación ejecutiva y el tirón empresarial de la Málaga tecnológica, que ha atraído a importantes firmas del sector digital, que provocan un aumento del movimiento de ejecutivos y profesionales que se desplazan a la capital y a otros puntos de la Costa del Sol por motivos de trabajo.

Ampliar Hangar de la compañía malagueña de vuelos ejecutivos iJet. Sur

Unido a lo anterior, Bendala señala el aumento de empresas de aviación ejecutiva que han apostado por el aeropuerto de Málaga y que han generado un incremento de la competencia que está también modulando sus precios, de forma que precisa: «Habitualmente, se entiende que es una aviación de lujo, pero hay veces que en precio empieza a ser competitivo con una primera clase, y por eso cada vez está teniendo más demanda».

Los principales clientes son del norte de Europa, Reino Unido y de Oriente Medio, en especial Dubái y Qatar, pero también hay españoles

Hay que recordar que el aeropuerto de Málaga cuenta con una terminal de Aviación General que engloba las actividades de aviación privada, vuelos deportivos, aerotaxis o vuelos charter ejecutivos. Esta se ubica junto a la antigua terminal de viajeros, construida en 1948, y que fue remodelada para atender las exigencias de este tipo de pasajeros.

Con una superficie de 1.800 metros cuadrados en tres plantas, cuenta con control de pasaporte, asistencia en tierra y sala VIP, entre otros servicios como conserjería, opciones de catering y traslados privados (tanto por medios terrestres como aéreos). De hecho, ya hay empresas que ofrecen servicios premium tales como los desplazamientos en helicóptero a Marbella para viajeros que hayan llegado al aeropuerto de la capital, entre otros trayectos personalizados.

Empresas en crecimiento

Las empresas del sector de la aviación ejecutiva confirman estas buenas cifras. Es el caso de la compañía malagueña iJet Aviation. Su director general, Javier Barriga, lo explica así: «Este verano, como viene siendo habitual en el aeropuerto de Málaga, hemos experimentado un notable incremento en los vuelos con origen y destino. Año tras año, las operaciones siguen creciendo y la Costa del Sol continúa consolidándose como un destino habitual y cada vez más demandado».

«En iJet, el hecho de ser una compañía con base en esta ciudad ha impulsado que nuestra flota se haya ampliado en dos aviones en lo que va de año, y prevemos incorporar otros dos antes de que finalice. Sin duda, el ritmo de crecimiento del tránsito de pasajeros refleja fielmente la expansión de nuestra compañía», confirma.

La firma malagueña cuenta también con bases en otros puntos de España, con aviones distribuidos por toda Europa y vuelos hacia y desde cualquier aeropuerto del mundo. «Gracias a ello, la estacionalidad prácticamente ha desaparecido para nosotros. Si bien los meses de verano siguen concentrando el mayor volumen de pasajeros, el flujo de operaciones se mantiene prácticamente constante todo el año».

Por tanto, concluye, este verano el número de vuelos ejecutivos en estas instalaciones ha aumentado respecto al verano de 2024. «No solo se ha incrementado el número de operaciones sino también el de pasajeros». Y es que en aviación privada, ambas cifras no siempre guardan una relación directa, ya que en muchas ocasiones los aviones no viajan con todos sus asientos ocupados.

En concreto, la flota de iJet, que está compuesta por ocho aviones de diferentes rangos, ha registrado un aumento del 22% en sus vuelos respecto al año anterior. «Entre los meses de julio y agosto, hemos acumulado aproximadamente 1.800 horas de vuelo». Aunque las operaciones han crecido de forma considerable, los destinos se mantienen prácticamente iguales. Destacan sobre todo los países del norte de Europa, Reino Unido y de Oriente Medio, con especial presencia de Dubái y Qatar. Sin olvidar el importante flujo de vuelos nacionales hacia ciudades como Madrid, Ibiza y las Islas Canarias.