Jet ejecutivo frente a una de las terminales del aeropuerto de Málaga. Salvador Salas

El aeropuerto de Málaga alcanza un récord de hasta 60 vuelos privados al día en verano

La actividad de la aviación ejecutiva en la Costa del Sol crece incluso por encima del tráfico comercial y supera el 8% de subida anual

Pilar Martínez
Ignacio Lillo

Pilar Martínez e Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:40

El aeropuerto de Málaga registra mes a mes un crecimiento imparable y muy por encima del que están experimentando el resto de las principales infraestructuras ... aéreas de la red de Aena en España. El pasado mes de julio, las pistas alcanzaron un pico histórico de actividad, con 689 movimientos de aviones en un sólo día. Concretamente, este hito se produjo el pasado 13 de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

