Málaga es el tercer destino preferido del mundo para los nómadas digitales

La forma de vida, el clima, la oferta educativa y una conectividad aérea privilegiada aúpan a Málaga a ser el tercer destino preferido del mundo ... para los nómadas digitales. Así lo señala el ránking que cada año elabora la consultora internacional Savills dentro su programa de análisis global Impacts, que analiza cómo los cambios sociales, demográficos, medioambientales y tecnológicos afectan a las necesidades inmobiliarias en el mundo.

El informe de esta consultora, cotizada en la Bolsa de Londres y con más de 42.000 profesionales en más de 70 países, sitúa a la capital de la Costa del Sol como el primer destino de Europa para quienes trabajan en remoto y pueden elegir para ello el lugar que más le guste.

A nivel mundial, por delante de Málaga se colocan Dubái y Abu Dhabi. Pero, además, este listado deja claro la hegemonía malagueña como ese sitio donde mejor se trabaja a distancia y apunta que supera a ciudades como Miami o Lisboa, que se colocan en cuarta y quinta posición, respectivamente, seguidas de Palma y Barcelona, que también entran en el 'Top 10' del mundo.

El estudio destaca que Málaga supera incluso a Dubái y a Abu Dhabi en parámetros que se emplean para establecer este ránking como la velocidad de Internet y la calidad de vida. En cuanto a conectividad aérea también está por delante de la capital de los Emiratos Árabes. Un factor que con la ampliación del aeropuerto va a ir a más. En una entrevista reciente a SUR del director del aeropuerto de la Costa del Sol, Pedro Bendala, aseguró que con el proyecto en el que Aena va a invertir 1.500 millones de euros para casi duplicar la superficie actual de esta infraestructura Málaga llegará a estar conectada con 200 destinos del mundo y que superará incluso a capitales de estados en esta materia.

«Málaga consolida su atractivo por una combinación única de estilo de vida mediterráneo y ciudad abierta, buenos servicios, oferta educativa y una excelente conectividad»

José Félix Pérez-Peña, director de Savills Andalucía, asegura que «Málaga y su área metropolitana siguen consolidando su atractivo por una combinación única de estilo de vida mediterráneo y ciudad abierta, buenos servicios, oferta educativa que atrae a familias y una excelente conectividad, tanto digital como a través de vuelos directos con Europa, y ahora ya con EE UU». En la actualidad, en plena temporada alta es el cuarto aeropuerto de España con más conexiones aéreas con vuelos directos a 157 ciudades de 38 países del mundo. Sólo le supera en el país Madrid, Barcelona y Palma.

Aunque Málaga consolida su liderazgo por tercer año consecutivo como el tercer mejor destino del mundo para los nómadas digitales, el informe advierte de que el panorama está cambiando para estos ejecutivos y que cada vez más mercados desarrollan estrategias específicas para atraer a este perfil profesional. Asegura que en países como Canadá o Nueva Zelanda, aunque no existen visados explícitos para nómadas digitales, se han adaptado visados de larga estancia para permitir el trabajo remoto durante todo el periodo de residencia

Unas medidas que ya se dejan sentir. De hecho, al estudio Executive Nomad Index de Savills se han sumado este años nuevos destinos entre los que destacan la ciudad de Nueva Zelanda Auckland, que recala en el puesto nueve; la capital de Japón, Tokio, que se coloca en el puesto 11; la griega Creta, en el 15; la canadiense Vancouver, en el 18; y la capital alemana, en el 28.