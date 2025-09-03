Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aterrizaje en Málaga del vuelo de Saudia, mientras se preparan otros de KLM y Ryanair. Marilú Báez

Málaga es el tercer destino preferido del mundo para los nómadas digitales

El ránking que elabora cada año la consultora internacional Savills señala que sólo preceden a esta ciudad Dubái y Abu Dhabi

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:31

La forma de vida, el clima, la oferta educativa y una conectividad aérea privilegiada aúpan a Málaga a ser el tercer destino preferido del mundo ... para los nómadas digitales. Así lo señala el ránking que cada año elabora la consultora internacional Savills dentro su programa de análisis global Impacts, que analiza cómo los cambios sociales, demográficos, medioambientales y tecnológicos afectan a las necesidades inmobiliarias en el mundo.

