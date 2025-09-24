La AECC pide ayuda a empresas e instituciones para que apoyen la investigación contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha organizado este miércoles con sus voluntarios una acción en la Plaza de la Constitución para conmemorar el ... Día Mundial de la Investigación en la enfermedad. El lema ha sido 'Traducimos la investigación' y su objetivo es concienciar sobre la importancia que tiene aumentar los recursos que se dedican a la investigación oncológica. El presidente de la asociación en Málaga, Joaquín Morales, ha recordado que el estudio para mejorar la respuesta ante la patología es esencial: «Desde la AECC invitamos a todas aquellas personas, empresas e instituciones que puedan aportar su granito de arena, que lo hagan, porque este es el camino».

Morales ha precisado que la asociación aportó a la investigación más de dos millones de euros en los últimos años, 600.000 en 2024. «Tenemos el objetivo de conseguir un 70% de supervivencia media para 2030: es importante esto, porque las estadísticas son aplastantes, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a sufrir cáncer a lo largo de su vida». Así, ha recordado que en 2024 se registraron 10.000 nuevos diagnósticos y que en 2030 se producirán casi 12.000.

El delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, ha recordado que el laboratorio especializado en oncología e investigación clínica del Hospital Virgen de la Victoria ya se ha terminado. «Tenemos dos grandes centros de investigación: uno en el Clínico, donde trabajan 70 grandes investigadores; y después tenemos otras unidades trabajando en el tema del cáncer, que son las unidades de tratamiento e investigación en fase 1, que ya está puesta en marcha en el Hospital Civil. Y, próximamente, en muy poco tiempo, tendremos la fase dos. Cabe recordar que fuimos de los primeros en Andalucía, a través del laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Costa del Sol, en hacer secuenciación molecular», ha agregado, «una secuenciación fundamental porque identificamos el tumor y hacemos tratamientos personalizados.

Bautista ha pedido a todos los malagueños que reciban una carta en sus casas informándoles de la necesidad de hacerse una colonoscopia o una mamografía se sometan a ella.

El jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico y director científico de la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), Emilio Alba, ha recordado el trabajo que está desarrollando, desde Málaga, la entidad, con el soporte «de grandes instituciones y empresas» como el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación, la Fundación Unicaja y el banco, Famadesa, la Fundación Sando, la Fundación Kareema, la Fundación Mecenas Casa Natal y la Fundación General de la UMA. «El diagnóstico precoz es fundamental», ha indicado, pero lo es más «alterar los hábitos de vida»; además, ha valorado las técnicas y avances de la medicina personalizada.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, precisamente ha destacado el papel que puede jugar la Fundación CITAC en el futuro y, sobre todo, sumada su acción a la del IBIMA Plataforma BIONAND. «Me alegro mucho de que en Málaga, además del trabajo que IBIMA viene haciendo en los últimos años, también exista una fundación como la que lidera Emilio Alba; nosotros hemos colaborado en su fundación y mantenimiento, una fundación de mayoría privada, público privada, y tengo la esperanza de que pueda desde Málaga colaborar con otras fundaciones de España» y del mundo, como las existentes en Estados Unidos o China, entre otras, ha explicado.

La doctora Melisa García, profesora titular de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga, ha insistido en que hacen falta más recursos. «Si queremos superar el 70% de supervivencia en 2030, debemos poner todos los recursos y esfuerzos en una investigación innovadora, sostenible y centrada en el paciente», ha dicho.

También ha comparecido Rafael Santiago, paciente con cáncer de pulmón diagnosticado hace cuatro años en estadio 4, y que está participando en un ensayo clínico. «Recibí quimio, inmunoterapia, sufrí tres neumonías, y hubo momentos en los que los médicos no sabían si lograría superarlo. Sin embargo, desde el principio participé en un ensayo clínico y hoy, gracias a esa investigación, puedo decir que llevo una vida normal y acudo a mis revisiones cada dos meses», ha declarado.