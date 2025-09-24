Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Autoridades políticas, investigadores y voluntarios posan juntos para conmemorar el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. SUR

La AECC pide ayuda a empresas e instituciones para que apoyen la investigación contra el cáncer

El alcalde destaca el papel de la fundación CITAC, que dirige Emilio Alba, para colaborar desde Málaga con entidades e instituciones internacionales de similar naturaleza con el fin de avanzar en el estudio de esta enfermedad

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:50

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha organizado este miércoles con sus voluntarios una acción en la Plaza de la Constitución para conmemorar el Día Mundial de la Investigación en la enfermedad. El lema ha sido 'Traducimos la investigación' y su objetivo es concienciar sobre la importancia que tiene aumentar los recursos que se dedican a la investigación oncológica. El presidente de la asociación en Málaga, Joaquín Morales, ha recordado que el estudio para mejorar la respuesta ante la patología es esencial: «Desde la AECC invitamos a todas aquellas personas, empresas e instituciones que puedan aportar su granito de arena, que lo hagan, porque este es el camino».

