Adiós a la gran señora de Marbella

Pedro Luis Gómez Domingo, 3 de agosto 2025, 02:00

Robert de Niro, una de las personalidades más reconocidos y respetadas de Hollywood, casi se nos ha hecho ya vecino de Marbella, ... ciudad a la que le ha cogido (como si fuera difícil) no sólo cariño empresarial, sino afecto personal. El actor, que a sus 81 años no pone límite alguno a proyectos profesionales y empresariales, ha desarrollado a lo largo de los años una relación muy especial con Nobu Matsuhisa, el famoso chef y empresario japonés. La colaboración entre ambos comenzó en la década de 1990, cuando De Niro quedó impresionado por la innovación y calidad de su gastronomía, y juntos decidieron expandir Nobu por el mundo. La marca rápidamente se convirtió en un referente mundial en la alta gastronomía, atrayendo a celebridades, empresarios y amantes de la buena comida en todo el mundo, y lógicamente siendo lo que es, aterrizó en Marbella. La relación personal y profesional entre De Niro y Nobu es muy estrecha, con el actor participando activamente en la expansión de la marca, apareciendo en eventos y promocionando los restaurantes. Y de la mano de Nobu, con el acicate de su amistad con Antonio Banderas, De Niro aterriza ya con mucha frecuencia por Marbella... Aunque (aún) no es residente habitual, el actor ha sido visto en varias ocasiones disfrutando del ambiente exclusivo que ofrece esta ciudad, la última hace unos días, destino preferido por muchas celebridades internacionales, y De Niro no ha sido la excepción. Su interés en Marbella se ha visto reforzado por su relación profesional con el referido restaurante y el hotel Puente Romano, donde se encuentra uno de los Nobu más «emblemáticos fuera de Japón». La colaboración entre De Niro y Nobu ha ayudado a elevar la reputación de Marbella como un lugar donde el glamour, la buena gastronomía y el estilo de vida exclusivo se unen en perfecta armonía.

Hablando de Marbella, por cierto, referir que estos días pasados (no) se ha dejado ver Brad Pitt, también confeso 'promarbellí', y el gran futbolista, ya habitual en la ciudad costasoleña, Erling Haaland (Manchester City), así como el presidente del PSG francés, el catarí Nasser Al-Khelaïfi, quien aún no sale de su asombro porque no hay manera de 'hincarle' el diente al Málaga CF, 'bunkerizado' en una burbuja administrativo-jurídica que causa estupor a no pocos grupos que intentan hacerse con el club malagueño (el último un importante holding empresarial de Singapur que va a desembarcar en Marbella y pensó que la mejor carta de presentación era comprar el Málaga CF y hacer un equipo muy grande). Ya sería hora, ya... Ampliar Robert de Niro y Nobu. SUR El título con el que muchos la conocían, lo dice todo: 'La señora de Marbella'. Ella (quien junto a la felizmente viva Isabel García Bardón compartia el título de gran dama de Marbella), nos ha dejado. Nadie lo esperada, porque, fiel a su costumbre, había hecho su agenda para agosto. Su casa era de todos, y sus fiestas y reuniones, las mejores de la Costa del Sol y de Andalucía. Generosa, simpática, cultísima, la muerte de Remedios Nieto del Río (que 'quedó' con el primer apellido de su marido como homenaje a Juan del Río Mapelli) deja un vacío tremendo en la vida social y empresarial de Marbella y de Málaga. Mujer emprendedora, era, aunque nunca alardeó de ello, una de las grandes fortunas de España, lo que consiguió a base de esfuerzo y superación, estudiando varias carreras en una época en España en la que no era habitual que las mujeres pasaran por las aulas, y junto a su marido construyó una carrera empresarial cargada de éxitos. Remedios Nieto del Río ha dejado tras de sí una estela de afecto, respeto y gratitud que no necesita estruendo para hacerse notar. Quienes la conocieron hablan de una mujer discreta, profundamente generosa y comprometida con su entorno, capaz de ayudar sin esperar nunca reconocimiento. Aunque rehuyó siempre los focos, fue pieza clave en muchas iniciativas vecinales, solidarias y culturales en Marbella, donde residía desde hace décadas. Su casa, cuentan, fue refugio para muchos: un lugar donde la palabra hospitalidad cobraba sentido pleno, y donde un simple café siempre iba acompañado de escucha, consejo o consuelo. Fundadora de asociaciones como Aspandem y Fundatul, fue gran colaboradora de HorizonteProyectoHombre, de Cruz Roja y de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Miembro de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Costa del Sol, esta granadina de Lanjarón era marbellí de San Pedro «lo que imprime un carácter especial», decía. Madre, amiga, confidente, voluntaria... Remedios fue muchas cosas para muchas personas. Su manera de estar en el mundo no se medía en méritos públicos sino en huellas personales; ayudaba a mucha gente, pero lo hacía en silencio, porque entendía la ayuda como un acto de humanidad, no como un gesto para ser contado. Quienes hoy la lloran lo hacen desde el afecto más hondo. Porque Remedios no fue una mujer de titulares, pero sí de esas que construyen comunidad, que sostienen sin exigir, que acompañan sin juzgar. La Marbella que ella amó, diversa y cambiante, pierde a una de sus almas. Y aunque su ausencia deja un vacío difícil de llenar, su recuerdo habita ya en cada gesto de bondad que inspiró. La iglesia donde se celebró su funeral estuvo repleta hasta los topes. Como solía ocurrir en su casa, siempre con gente, siempre con la foto del Rey, con la bandera de España y con el himno de su país, al que amaba por encima de todas las cosas, que era con lo que cada acto comenzaba en sus jardines. Estos Horizontes, de los que Remedios se declaraba devota, habían quedado con ella para realizar un perfil de su vida y obra en la primera semana de septiembre. No podrá ser. Lo aplazamos para más adelante querida amiga. Siempre en el recuerdo de mucha, muchísima gente. Dios te guarda, seguro, en los confines de unos Horizontes Infinitos. Te has merecido, de sobra, el descanso eterno. La gran señora de Marbella nos ha dicho hasta luego. Ampliar El comisario de la exposición de la Casa de Alba con José Manuel Domínguez y Sergio Corral junto al retrato del Gran Duque F. Lorenzo Y si Marbella ha sido el epicentro de estos Horizontes de hoy, los primeros de un agosto que ya ha comenzado, terminamos en Málaga capital, en una plaza del Obispo (ya hablaremos otro domingo de las horrorosas cartelas que un negocio ha colocado en la zona, lo que no pasaría en ningún otro lugar del mundo) que nos invita a ir al Palacio de la Fundación Unicaja a ver lo más desconocido de la excepcional colección de la Casa de Alba, que además, tiene un gran 'plus': lo que se recaude íntegramente de la venta de entradas, como anunciara José Manuel Domínguez, será para Cáritas y las Hermanitas de los Pobres. Así, de verdad, gusta mucho más ir a una exposición, que además es genial. Disfrutemos de agosto. Esto no ha hecho más que empezar. Sean felices,

