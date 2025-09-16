Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Voluntarios trabajando en un comedor social de Málaga. Salvador Salas

Más de 34.100 familias reciben el ingreso mínimo vital en Málaga

El número de personas beneficiarias roza las 100.000, que son las que residen en esos hogares

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:33

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en agosto a 34.111 hogares malagueños en los que viven 99.549 personas. Se trata de la cifra ... más alta desde enero de 2024, que es de cuando data la publicación de la nómina mensual de esta prestación por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pese a que ésta se paga desde el año 2020. El ejercicio actual partía de poco más de 29.000 hogares perceptores y algo más de 85.000 beneficiarios en la provincia. Y hace doce meses, en agosto de 2024, el IMV lo percibían 28.717 familias de Málaga en las que vivían 83.026 personas. Lo que sí que se sabe es que en este lustro de vida de esta prestación cuya puesta en marcha aceleró la irrupción de la pandemia de Covid-19, hasta 48.864 hogares han sido beneficiarios y el número de personas supera las 140.000.

