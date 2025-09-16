Más de 34.100 familias reciben el ingreso mínimo vital en Málaga

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en agosto a 34.111 hogares malagueños en los que viven 99.549 personas. Se trata de la cifra ... más alta desde enero de 2024, que es de cuando data la publicación de la nómina mensual de esta prestación por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pese a que ésta se paga desde el año 2020. El ejercicio actual partía de poco más de 29.000 hogares perceptores y algo más de 85.000 beneficiarios en la provincia. Y hace doce meses, en agosto de 2024, el IMV lo percibían 28.717 familias de Málaga en las que vivían 83.026 personas. Lo que sí que se sabe es que en este lustro de vida de esta prestación cuya puesta en marcha aceleró la irrupción de la pandemia de Covid-19, hasta 48.864 hogares han sido beneficiarios y el número de personas supera las 140.000.

En el conjunto de Andalucía, en estos últimos cinco años han sido 336.171 las familias que lo han ingresado, con lo que la ayuda ha alcanzado a más de 1,021 millones de personas, lo que significa que prácticamente uno de cada tres perceptores del IMV en este lustro es andaluz, puesto que el total de personas residentes de hogares que han tenido derecho a esta prestación en el conjunto de España asciende a los 3,2 millones.

33% de los perceptores del IMV son andaluces Desde que se puso en marcha la prestación, en junio de 2020, lo han cobrado 3,2 millones de personas en España, de los que 1,021 millones son de Málaga.

En el último mes, en Andalucía se pagaron cerca de 241.000 prestaciones con una cifra de beneficiarios actuales que se acerca a los 750.000. En España, mientras tanto, hubo casi 765.000 hogares que lo percibieron en agosto en los que viven 2,33 millones de personas.

Desde que se puso en marcha la prestación, desde junio de 2020, el Estado ha dedicado 16.630 millones de euros para pagarla, de los que 4.830 millones han ido a parar a hogares andaluces y cerca de 800 a los malagueños.

548,25 euros cobra, de media, el hogar malagueño perceptor del ingreso mínimo vital.

Sólo en el último mes, los hogares malagueños con derecho a percibir el ingreso mínimo vital han ingresado algo más de 20 millones de euros, con una media de cerca de 550 euros. Aunque la cantidad que corresponde a cada familia varía según sus características y de acuerdo con los ingresos de que disponga, dado que es una prestación que completa la renta familiar hasta alcanzar los mínimos que se consideran como necesarios según el número de miembros con que cuente. De esta manera, para un hogar unipersonal, ese mínimo se sitúa en los 658,81 euros, cifra que asciende hasta los 856,46 euros en el caso de unidades de convivencia formadas por un adulto y un menor o dos adultos. En el caso de hogares que consten de un adulto y tres menores, la cifra alcanza los 1.251,75 euros, y sube hasta los 1.450 euros para familias de un adulto y cuatro o más menores.

Perfil de los hogares

En Málaga, entre los hogares perceptores de esta ayuda en la actualidad, la mayoría, casi 25.000 de los 34.100, están encabezados por mujeres. Además, en más de 22.000 de estos hogares hay menores. De hecho, 40.000 del total de beneficiarios actuales de esta prestación son menores de edad.

Aunque, y éste es un síntoma de los tiempos que vivimos, hay más de 8.100 hogares malagueños unipersonales que ingresan esta ayuda. Pero hay más de 6.300 hogares monoparentales (un adulto con uno o más menores a cargo) que cobran el IMV, a los que se suman otros 12.700 formados por dos adultos y menores a cargo.

En este sentido, son ya 22.917 familias de la provincia de Málaga las que reciben el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), una ayuda que entró en vigor en enero de 2022 y que supone 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; 80,50 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y 57,50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. En España, en total, esta prestación llega a 535.235 familias.

En Málaga el 86,7% del conjunto de titulares son de nacionalidad española y su media de edad se sitúa en los 45,48 años.