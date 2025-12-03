Más de 2.000 malagueños estrenaron coche nuevo en el último mes

La matriculación de coches nuevos en la provincia remonta con fuerza. Lo hace después de un largo periodo de indecisión, en los que los malagueños ... mayoritariamente decidieron posponer las compras, a la espera de que la situación económica mejorara; así como de la evolución de los precios y de ver qué tecnología se iba a imponer en los nuevos motores.

Y viene espoleada, además de por la necesidad de renovar muchos coches obsoletos, por la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en muchos municipios grandes, y sobre todo, por el comienzo de las sanciones en el caso de la capital malagueña, desde el pasado 30 de noviembre.

Ahora, el mercado de automoción tiende a normalizarse, con un lógico rebote por las ventas pospuestas en los años previos. Para el sector, el dato más relevante es el despegue de las matriculaciones por parte de las familias: los particulares han puesto en circulación en noviembre un total de 1.863 automóviles, lo que supone un incremento del 27,3% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos aportados por la Asociación Malagueña de Automoción (AMA), que es la patronal de los concesionarios de la provincia.

Cuando se añaden las compras realizadas a nombre de empresas, la cifra asciende hasta las 2.468 unidades (un 26,3% más). También es claro ejemplo del empuje económico de la provincia el hecho de que los vehículos industriales aumenten con fuerza (219, un 41% más). Mientras que los coches destinados a alquiler son casi residuales y bajan (13).

Los eléctricos ganan terreno

La estadística de AMA hace una mención especial acerca de la evolución de los vehículos eléctricos, por ser la tecnología más disruptiva y la que más dudas genera todavía entre los conductores. En este caso, el informe de los concesionarios revela que los malagueños se sienten cada vez más seguros, aunque todavía este tipo de motores tiene un peso relativo bajo en el balance de las marcas. En este caso, pesan sobre todo el mayor precio de compra de este tipo de automóviles y las dudas sobre la autonomía y los puntos de carga.

En concreto, el mes pasado se matricularon 274 vehículos con motores 100% eléctricos, lo que supone un aumento del 80% respecto al año anterior. Pero es sólo el 11% de las ventas totales. Como viene siendo habitual desde hace meses, los híbridos (gasolina-eléctrico) son la opción mayoritaria, seguidos por los de gasolina puros. Los motores que admiten el suministro de gas (tipo GLP o GNC) también van levemente al alza, si bien los automóviles diésel se han convertido en casi residuales.

Así va el año

En el acumulado, a la espera de lo que suceda en diciembre para evaluar finalmente cómo se ha comportado el año, en estos 11 meses las matriculaciones totales ya rozan las 28.000 (concretamente, 27.926), lo que ha supuesto un crecimiento del 21,6%. De estas, más de 17.000 corresponden a compradores particulares, y el resto se reparten entre empresas, alquileres e industriales.

En el apartado específico de los 100% eléctricos, las ventas se han duplicado en un año, hasta las 2.711 unidades de este tipo, lo que supone prácticamente el 10% del total. Sería casi el 11% si se tienen en cuenta los dos segmentos de mercado más proclives a este tipo de vehículos: particulares y empresas.

A pesar de estos resultados, que son aparentemente buenos, Carlos Oliva, presidente de AMA-ASOMAUTO, advierte de que los concesionarios y talleres asociados llevan cinco años realizando un gran esfuerzo a todos los niveles. «Este 2025 nuestro sector continúa arrastrando, entre otros problemas, la subida desmesurada del IPC, el incremento de los combustibles, los cambios de distribución que están ocurriendo en nuestro sector, y la instauración del vehículo eléctrico», explica, y añade: «No nos cansaremos una y otra vez de solicitar a las administraciones ayudas directas que tan necesarias van a ser para que nuestro sector pueda mantener el empleo en los próximos años».