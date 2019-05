Zorrilla pide coherencia a Ciudadanos para que no apoye a De la Torre

«Quiero recordar al señor Cassá que dijo durante esta campaña que no llegaría a ningún acuerdo con ninguna fuerza política que llevara a un imputado en sus filas», fueron las palabras del candidato a la alcaldía por Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, aludiendo a Francisco Pomares (PP), imputado por el 'caso Villas del Arenal', para justificar que Ciudadanos no apoye a Francisco de la Torre en la investidura. Fue una noche electoral en la que hasta el último momento la fuerza de izquierda mantuvo el ánimo de poder darle a la ciudadanía la 'Málaga que prometían'. En la sede del partido, minutos antes de la valoración, la formación de izquierdas estuvo alerta a los cambios en el escrutinio que pudiera desplazar su posición como tercera fuerza y permitir un gobierno progresista en coalición con el PSOE. «Casi 25 mil malagueños han depositado su voto en Adelante Málaga», comenzó su intervención la coordinadora local de Izquierda Unida, Remedios Ramos, lamentando no haber «conseguido desplazar a la derecha».

Ramos vaticinó que este resultado fue el fruto de «la fragmentación de la izquierda», que impidió arrebatarle al PP la hegemonía de los 24 años que lleva al frente de la alcaldía de Málaga: «Hay una formación política que decidió no sumarse a la confluencia, que es la responsable de que ahora mismo en Málaga no haya un cambio, el nombre es Málaga Ahora», arremetió Ramos contra la otra formación de izquierdas. La coordinadora local de IU sugirió a Francisco de la Torre que agradeciese su continuación en el gobierno al partido Málaga Ahora, además de destacar que «no ha entrado Vox» y Adelante Málaga sigue siendo tercera fuerza política.

Juan José Espinosa, de Podemos Málaga ciudad, lamentó que muchos ciudadanos pensaran que en Adelante Málaga iban «sobrados» en cuanto a votos, pero resaltó que se hará durante «cuatro años una oposición constructiva defendiendo los intereses de las de abajo frente a un proyecto» que siguen diciendo que «está agotado».

Tras sus palabras, a gritos de '¡Sí se puede!' y arrebatando los aplausos de una sede que arropaba a sus candidatos, compareció la segunda de la formación, Paqui Macías, afirmando que hoy lunes saldrán «con más fuerza que estos días en la campaña», «trabajando y luchando por cambiar Málaga» y por los barrios.

Zorrilla quiso destacar la «enorme labor» que se llevó a cabo durante la campaña «con ilusión, alegría, esperanza y con mucha entrega». El cabeza de lista de Adelante Málaga lamentó la insatisfacción de su partido con el resultado, aunque se hayan consolidado como tercera fuerza política: «hemos aumentado nuestra representación, pero a pesar de ello el Partido Popular es la fuerza más votada», valoró. Sin embargo, la suma de los concejales de PSOE y Adelante Málaga, las dos fuerzas de izquierdas, se sitúan con un acta más que el Partido Popular, aunque eso es insuficiente. Zorrilla recordó en su intervención las palabras en campaña del líder de Ciudadanos en Málaga, Juan Cassá, sobre imputados en las listas, pidiendo a la coalición de centro derecha que «posibilite con su abstención un gobierno de la izquierda en Málaga».