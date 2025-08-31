Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El tiempo

El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes

Septiembre arranca con una bajada generalizada de temperaturas en España

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:45

Las fuertes rachas de viento que se esperan y el terral serán protagonistas en Málaga este 1 de septiembre, día en el que comienza también ... el otoño meteorológico (que no el astronómico, que arranca el 22 de septiembre). Pese al terral, las temperaturas no serán demasiado altas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y de hecho bajarán respecto al fin de semana. Por ejemplo, en Málaga capital no se prevé que pasen de los 30º y en Marbella de los 31. También se experimentará un descenso en puntos del interior, y en Álora se quedarán también en 30 grados, mientras que en las comarcas de Ronda y Antequera las máximas previstas son de 25 y 27 grados, respectivamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  4. 4 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  5. 5 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  8. 8 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  9. 9

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  10. 10 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes

El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes