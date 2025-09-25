Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga

El proyecto para poner en valor el histórico Cortijo Jurado de Málaga, en Campanillas, y retomar la construcción para un fallido uso hotelero que se ... intentó dar a la finca años atrás se encauza definitivamente en la esfera del Ayuntamiento. Tras dos años de trámites e informes previos, la Gerencia Municipal de Urbanismo ya tiene todo dispuesto para iniciar la aprobación como tal del expediente que va a permitir convertir este enclave en un nuevo centro de oficinas y alojamientos temporales.

Según ha podido confirmar SUR, los técnicos de Urbanismo han dado el visto bueno para que esta intervención pueda emprender el camino hacia su aprobación definitiva en los próximos meses. Esta actuación, promovida por Suba, empresa del grupo Sinerba Holding, en el que se encuentra la constructora malagueña Bilba, va a tramitarse con la figura del 'estudio de ordenación', contemplada en la actual legislación urbanística andaluza, para cambiar el uso hotelero actual a oficinas.

No obstante, uno de los últimos cambios introducidos en el expediente es que el uso hotelero también se va a mantener como alternativo al de oficinas. Según fuentes consultadas por este periódico, lo que se plantea es hacer compatibles ambos usos, pero no para llevar a cabo la implantación de un hotel en el formato habitual, sino para tener la posibilidad de desarrollar unos alojamientos temporales a modo de 'coliving' que pudieran servir para los usuarios de las oficinas o incluso para trabajadores del cercano Parque Tecnológico.

La actuación, asesorada por el estudio del arquitecto Ángel Asenjo, vendrá a poner en valor este enclave tras un fallido proyecto para desarrollar un hotel, del que solo llegó a realizarse la estructura en torno a la antigua casona, a la que se atribuyen fenómenos paranormales. El ámbito tiene una superficie de más de 43.500 metros cuadrados y el proyecto aprovecha las estructuras que se llegaron a levantar para hacer el hotel de forma que se mantiene el techo máximo edificable de 19.098 metros cuadrados, con una altura máxima de planta baja más dos.

Se mantiene la realización de un nuevo edificio de arquitectura vanguardista pero situándolo en otra ubicación

Inicialmente, Ángel Asenjo diseñó la construcción de un edificio de forma orgánica destinado a un espacio central de salón de actos y conferencias con capacidad para unas 200 personas que generaba un contraste con la construcción histórica del cortijo. Sin embargo, el Ayuntamiento pidió que los volúmenes de los edificios que rodearán la antigua casona no superen su nivel para procurar que pueda ser divisada desde los viales del entorno.

En las últimas propuestas presentadas por Suba a Urbanismo se planteaba la posibilidad de construir este edificio complementario al conjunto en la zona sur de la casona, pero sin rebasar su cota. Sin embargo, los técnicos municipales pusieron reparos a esa opción, por lo que la promotora ha optado finalmente por alejar esa nueva edificación del antiguo cortijo y situarla más hacia el norte, junto a las nuevas construcciones que se van a desarrollar, en paralelo a la carretera de Campanillas. De esta forma, se consigue que ese elemento de arquitectura vanguardista quede mimetizado con el resto de los nuevos edificios y no obstaculice visión alguna de la casona, que cuenta con protección arquitectónica de grado 1.

Otra de las mejoras introducidas en la última versión del proyecto es que contará con una superficie ajardinada de titularidad privada de 2.561 metros cuadrados para «el disfrute colectivo de la población cercana», según se apunta en el expediente. A esta superficie, se sumarán otros 2.245 metros cuadrados de zona verde que conectarán con el entorno del cauce del río Campanillas, generando un espacio total para esparcimiento de los vecinos de 4.806 metros cuadrados.

Asimismo, en los últimos dos años, los promotores de este proyecto de oficinas han salvado los reparos iniciales de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, que pidió un estudio para analizar cómo afectará la actuación al tráfico del enlace de la Hiperronda con la autovía del Guadalhorce. Finalmente, aportaron ese análisis y Carreteras emitió un informe favorable en julio del año pasado.

No obstante, tanto este organismo estatal como otros de la Junta tendrán que volver a pronunciarse sobre esta intervención en el trámite final de su aprobación por parte del Ayuntamiento, que podría producirse a lo largo del año que viene. En cualquier caso, el camino parece ya despejado para que pueda ser una realidad en los próximos años.