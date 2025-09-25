Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las últimas recreaciones del proyecto, que lleva la firma del arquitecto Ángel Asenjo. Sur

Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga

El Ayuntamiento dará una nueva aprobación a la actuación, que incluirá una zona de parque de 4.800 metros cuadrados junto al cauce del Campanillas

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:22

El proyecto para poner en valor el histórico Cortijo Jurado de Málaga, en Campanillas, y retomar la construcción para un fallido uso hotelero que se ... intentó dar a la finca años atrás se encauza definitivamente en la esfera del Ayuntamiento. Tras dos años de trámites e informes previos, la Gerencia Municipal de Urbanismo ya tiene todo dispuesto para iniciar la aprobación como tal del expediente que va a permitir convertir este enclave en un nuevo centro de oficinas y alojamientos temporales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  2. 2 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  3. 3 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  4. 4

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  5. 5 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  8. 8 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  9. 9 Menor detenido por asesinato en Fuengirola: uno de los implicados en el crimen murió en otro tiroteo con la Policía
  10. 10 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga

Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga