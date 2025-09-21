Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El profesor e investigador Cristóbal Ruiz Román. SUR

Cristóbal Ruiz Román, profesor de la Facultad de Educación de la UMA

«Los vecinos de Los Asperones hoy son los niños que llegaron hace cuarenta años»

El investigador hizo un minucioso trabajo de campo en el barrio y concluye que un plan de realojo ha de consistir en algo más que dar vivienda: ha de ser individualizado, atender a la diversidad de sus vecinos y conseguir su plena inclusión en la ciudad

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:01

Cristóbal Ruiz Román lideró un equipo de la Universidad de Málaga que investigó en profundidad el barrio malagueño de Los Asperones, lo que dio lugar ... al libro 'Voces que no(s) cuentan. Análisis de la exclusión social desde las metáforas y propuestas para hacer pedagogía social' en el que se expresan los propios vecinos, muchas veces con metáforas. El trabajo fue merecedor de un premio de la Fundación Foessa, de Cáritas. SUR mantiene una conversación con el profesor de la Facultad de Educación de la UMA después de haber hablado con habitantes de Los Asperones sobre su futuro realojo y él da las claves de cómo ha de abordarse el proceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  4. 4 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  7. 7 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  8. 8 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  9. 9 Pasarela Larios, una Torre de Babel de la moda
  10. 10 Las mejores cremas antiarrugas, según la OCU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Los vecinos de Los Asperones hoy son los niños que llegaron hace cuarenta años»

«Los vecinos de Los Asperones hoy son los niños que llegaron hace cuarenta años»