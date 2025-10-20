Urbanismo pone fecha al concurso para ceder la antigua cárcel de Málaga a un centro educativo privado

A raíz de una moción presentada por el grupo municipal de Con Málaga (IU y Podemos), la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha explicado en ... una comisión plenaria este lunes en qué punto se encuentra el proyecto del equipo de gobierno para ceder la antigua cárcel de Cruz del Humilladero a un grupo privado que realice en ella un centro educativo. Casero ha admitido que sobre la mesa del Ayuntamiento está la propuesta de la Universidad Alfonso X El Sabio para convertir este inmueble en un centro de Formación Profesional, preparación para el MIR o estudios ligados al emprendimiento, como ha avanzado SUR.

No obstante, ha asegurado que la cesión de esta construcción se hará por un concurso público «al que podrán presentarse tantas empresas como quieran». «Cuantas más mejor, es mi deseo que haya mucha competencia», ha señalado Casero, quien ha detallado que Urbanismo ya trabaja en el pliego de condiciones del concurso para ceder la antigua cárcel a un privado.

Según ha anunciado, las bases de ese concurso se harán públicas «antes de que acabe el año», de forma que las empresas interesadas puedan preparar sus propuestas. La edil de Urbanismo ha subrayado que esta operación implicará una inversión de 25 millones de euros para la recuperación y adaptación del edificio, y que se exigirá al adjudicatario que lleve a cabo un espacio para exponer la memoria histórica de la construcción «con respeto y rigor». Asimismo, se le pedirá que abone un canon económico a la ciudad y que ofrezca becas.

«Mi deseo es que el pliego de las bases del concurso sea público antes de que acabe el año», ha remarcado Casero, quien ha admitido que ese documento «todavía no está terminado». La moción de la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, sobre este asunto ha sido rechazada con los votos del PP y Vox. En ella pedía que se rechazara la cesión de la antigua cárcel a un proyecto privado y que se interviniera en el edificio con fondos públicos, en consenso con colectivos vecinales, para un uso social.