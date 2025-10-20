Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del proyecto de la Universidad Alfonso X El Sabio para la antigua cárcel. Sur

Urbanismo pone fecha al concurso para ceder la antigua cárcel de Málaga a un centro educativo privado

Carmen Casero remarca que se presentarán «tantas empresas como quieran» pese a que existe un proyecto de la Universidad Alfonso X El Sabio

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:09

Comenta

A raíz de una moción presentada por el grupo municipal de Con Málaga (IU y Podemos), la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha explicado en ... una comisión plenaria este lunes en qué punto se encuentra el proyecto del equipo de gobierno para ceder la antigua cárcel de Cruz del Humilladero a un grupo privado que realice en ella un centro educativo. Casero ha admitido que sobre la mesa del Ayuntamiento está la propuesta de la Universidad Alfonso X El Sabio para convertir este inmueble en un centro de Formación Profesional, preparación para el MIR o estudios ligados al emprendimiento, como ha avanzado SUR.

