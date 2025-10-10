La UAX presenta un proyecto con FP, escuela de negocios y MIR en la cárcel de Cruz de Humilladero

La rehabilitación y puesta en uso de la antigua prisión de Cruz de Humilladero es uno de esos proyectos que tienden a eternizarse en la ... ciudad. A lo largo de los últimos años, se han suscitado intensos debates políticos y técnicos y se han manejado distintas opciones. Ninguna ha acabado de cristalizar. Ahora, Urbanismo ha recibido una propuesta en firme de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) para convertir el emblemático inmueble en un gran centro de Formación Profesional, preparación para el MIR o estudios ligados al emprendimiento, entre otros.

La inversión inicial asciende a 19 millones de euros. La mayor parte se ha de consignar en la obra civil (17,9 millones de euros). El resto (1,1 millones) va destinado a equipamiento. El plan incluye la reinversión del 2% de los ingresos anuales en mantenimiento. Eso sumaría 2,4 millones en una década.

Ampliar Otro detalle del proyecto. SUR

SUR ha tenido acceso al proyecto, que está visto con buenos ojos por parte del Ayuntamiento de Málaga, si bien es cierto que una operación así se haría por concurso público. Fuentes educativas de la UAX confirman el interés creciente por Málaga. De hecho, la universidad (Mare Nostrum) acaba de inaugurar curso académico con 500 alumnos y 17 titulaciones en la calle Imperio Argentina. Además, se trata de uno de los patrocinadores importantes del Málaga CF.

El proyecto, denominado 'Libertad', incluye un plan de viabilidad y una primera aproximación arquitectónica firmada por la consultoría HCP. Las previsiones económicas están estudiadas en un horizonte de diez años. Y se añade un año previo al del primer curso académico, dado que hay que hacer trabajos preparatorios de toda índole, como es lógico, para infraestructuras y el campus.

Becas

Los ingresos del proyecto, según recoge el informe, provendrán de la Formación Profesional (actividades docentes de titulaciones oficiales); cursos no oficiales (formación fuera de la oferta reglada), y ayudas al estudio (se prevé un plan de becas para estudiantes con buen expediente académico y dificultades económicas). En el caso concreto de las becas, representarán el 5% del total de ingresos y sumarán más de 2,3 millones de euros a lo largo del plan de negocio.

Ampliar Otra imagen virtual del proyecto. SUR

«La transformación de la antigua prisión provincial en un centro educativo y cultural, alineado con los objetivos del Plan Estratégico Málaga 2030. Es una iniciativa transformadora que situará a la ciudad como referente internacional en innovación educativa, cultural y de sostenibilidad. Somos un socio fiable para este proyecto por nuestros 30 años de experiencia en educación superior y continua y la presencia en Málaga y seis provincias más, su extensa red de relaciones con empresas e instituciones y el modelo de formación 'life long learning' que asegura el desarrollo profesional en un mundo en constante evolución», aseguran las citadas fuentes.

En las previsiones de negocio, la institución académica calcula un crecimiento del 9% anual en el número de estudiantes. Así, el primer año considerado, el correspondiente al curso 26-27, serían 444 alumnos. Al considerar la tasa de abandono y no renovación de matrícula, se estima que al final del período habrá un total de 1.592 estudiantes.

Al final del tiempo de análisis, UAX espera unos ingresos de unos 8 millones de euros. La curva de rentabilidad apunta al curso sexto, cuando se alcanzarían, siempre según la consultora, los 6,9 millones de euros.

«El principal coste directo es el del profesorado, cuya cantidad se mide en términos de 'Full-Time Equivalent' (FTE). Se proyecta un aumento de 21 a 78 FTE a lo largo del plan. Los profesores a tiempo completo tendrán sueldos entre 35.000 y 50.000 euros anuales, dependiendo de su categoría y nivel de especialización», incluye el informe referido, que cifra en 1,2 millones de euros los costes del año previo al inicio de actividades.

El Proyecto Libertad es una iniciativa educativa promovida por Guadarrama Proyectos Educativos S.L. (GPE), la sociedad matriz del Grupo UAX. Además de la FP, en Cruz de Humilladero se prevé la inclusión de The Valley Digital Business School (THV), que es una escuela de negocios en la modalidad de formación digital. Ofrece programas especializados en digitalización empresarial, marketing y tecnología, y cuenta con un ecosistema que integra formación, reclutamiento, innovación y emprendimiento. Durante 2025 se espera que THV inicie su actividad en Málaga con dos programas, Programa de Tecnologías Exponenciales (TPDE) e Inteligencia Artificial para la productividad (TPHI).

La tercera 'pata' está relacionada con los cursos intensivos para el examen MIR. En este sentido, MIR Asturias (CIMA), que tiene 33 años de experiencia.

Diseño arquitectónico

Desde el punto de vista arquitectónico, la idea es la de mantener y realizar el eje central del edificio, que sirve como punto de articulación para el resto de espacios. Se pretende respetar la estética actual del inmueble, que se busca abrir a la ciudad con exteriores públicos y privados. Entre los primeros, se encuentra un parque infantil y otro de la memoria histórica. Entre los privados, se incluye el Camino de Ronda y Los Patios (zonas de estudio, terraza y bar, jardín aromático...) También la vegetación, sobre el papel, cobra protagonismo.

El inmueble fue cedido al Ayuntamiento hace doce años. Durante este tiempo, se han barajado distintas propuestas, desde un centro de formación gastronómica (ligado al Basque Culinary Centre) a varios proyectos culturales, el último basado en el modelo de Matadero en Madrid. De hecho, técnicos del Instituto Municipal de la Vivienda y de Cultura estuvieron trabajando codo con codo con Carlos Baztán, arquitecto responsable de la iniciativa madrileña. En dicho proyecto se articulaba una obra por fases a partir de un gran espacio central y un patio para uso vecinal.

La antigua cárcel provincial fue inaugurada el 13 de octubre de 1933 y es obra del arquitecto Vicente Agustí Elguero. El inmueble ocupa un área total de 14.112 metros cuadrados, que comprende una superficie construida de 9.985 metros cuadrados. Se estructura en dos plantas, en las que se ubican varios módulos, corredores y patios.