El último pleno: tensión y tono electoral 00:25 A.P.B. El alcalde ordena (una vez más) el desalojo de bomberos del salón de plenos tras un nuevo cruce de acusaciones entre uno de sus representantes y el alcalde ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 30 abril 2019, 16:26

Mucha tensión y un marcado tono de campaña que parece avanzar lo que está por llegar el día 26 de mayo. Así ha transcurrido la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde han vuelto a tener un protagonismo destacado los bomberos y la policía local por los conflictos laborales que mantienen con el equipo de gobierno (especialmente los primeros, en huelga desde hace 16 meses).

Comenzaba el debate a instancias tanto del grupo socialista como el de Málaga Ahora, que han querido dar visibilidad en esta última cita plenaria la «falta de responsabilidad» del alcalde y su equipo de gobierno con la gestión de algunos de los conflictos «abiertos en esta ciudad paralizada», tal y como ha destacado el portavoz socialista, Daniel Pérez, que daba voz a los representantes de los bomberos y la policía local para que expusieran (una vez más) la falta de sintonía y de negociación con el equipo de gobierno en la negociación de sus peticiones. «Alcalde incapaz» o «usted improvisa» han sido algunas de las reflexiones que desde el atril de invitados le han dedicado a De la Torre los representantes de los bomberos, aunque el tono se ha elevado mucho más en un momento del debate entre los grupos y los propios bomberos. «¡Alcalde, no cumple!», le recriminaban al regidor desde la grada de invitados que en más de una ocasión han ocupado los bomberos en los últimos meses.

«Usted se ha reunido hasta con los okupas de esta ciudad, ¿y no es capaz de reunirse con sus funcionarios?», le recriminaba el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, al regidor avanzando que su grupo se pondría del lado de la oposición mientras que Daniel Pérez le recordaba una y otra vez a De la Torre que «los malagueños hablarán el día 26 de mayo». «Recuerde que no estamos en campaña electoral, sino en un pleno», le cortaba el alcalde al portavoz socialista mientras el murmullo en la tribuna de invitados iba 'in crescendo'. «¡Yo tengo que dialogar aquí con los concejales, no con ustedes!», le recriminada a los bomberos el alcalde recordando que el problema que exponen «es el problema de un sindicato que no representa a la mayoría de los trabajadores públicos».

Pero la protesta ya se había desatado para entonces entre una parte importante de los bomberos que asistían a pleno, hasta el punto de que han tenido que ser desalojados por la policía al grito de ¡Alcalde dimisión! y ¡Todos a una!

Más allá de este nuevo encontronzado, el debate de puertas adentro se ha desarrollado en un marcado tono electoral, sobre todo por parte del portavoz socialista, que ha llamado a su moción la «moción del fin de ciclo (de De la Torre)' para recordar «todos sus incumplimientos». «Ya hablarán los malagueños el día 26», le cortaba el alcalde sin perder la ocasión de enumerar los logros de su equipo de gobierno en los últimos años.

Y en ese escenario de precampaña, los grupos de la oposición han sacado adelante ambas mociones, aunque en el caso de los socialistas con la abstención de Ciudadanos para censurar «la actitud del equipo de gobierno ante los conflictos y la inacción que ha generado problemas como el de bomberos, la policía local, la Mundial y Villa Maya, el expolio de las plusvalías o la falta de diálogo». El apoyo ha salido reforzado (esta vez con el sí de Cs) en el caso del texto de Málaga Ahora, que pedía de nuevo el reconocimiento y el apoyo a los bomberos en sus reivindicaciones.