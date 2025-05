Trabajadores denuncian que hay chinches en el aeropuerto de Málaga Empleados hablan de picaduras y repelentes para ir a trabajar; el control de plagas de Aena niega que sean chinches y este periódico ha hecho una inspección en la terminal pero no ha visto insectos

¿Hay chinches en las terminales del aeropuerto de Málaga? Este fin de semana se han divulgado a través de las redes sociales varios vídeos en los que se ven lo que parecen ser chinches, especialmente en los paneles laterales de uno de los 'fingers' (pasarelas de embarque).

SUR ha podido hablar con algunos trabajadores que aseguran haberlos visto (y grabado con sus móviles). Incluso haber sufrido sus picaduras. En cambio, por parte de la dirección de esta infraestructura, dependiente de Aena, remiten a la empresa que lleva el control de plagas, que no las ha podido detectar, y concluye que, o bien no hay afectación, o bien «esta es muy pequeña». Para tratar de dar luz a este caso, redactores de SUR han acudido hoy a la infraestructura, pero no ha conseguido ver a estos insectos.

Todo comienza este fin de semana, con una serie de vídeos y fotos divulgados en las redes sociales, en lo que se supone que es el aeropuerto de la Costa del Sol, en la que algunos trabajadores muestran la presencia de lo que ellos identifican como chinches y también garrapatas. Además, afectados han compartido imágenes de las picaduras.

Empleados del aeropuerto subieron este fin de semana fotos y vídeos de la situación en un grupo de Whatsap al que se remiten trabajadores de los mostradores de facturación o de limpieza consultados por este periódico esta misma mañana sobre la existencia de estos molestos insectos. Desde un mostrador de la T2, una empleada de una compañía asegura que la situación que aparece en esos grupos no se está produciendo por ahora en la zona de facturación.

Asimismo, lo confirman operarios de limpieza y de servicios que sí hacen mención a que «un tiempo atrás hubo un problema con pulgas y piojos», que relacionan con los sin techo que duermen en el aeropuerto. Este periódico ha podido comprobar que la parte donde están las tiendas y restaurantes de la T2 y T3, los mostradores donde se facturan los equipajes; los baños; así como el área de Llegadas no se observa la existencia de insectos, que desde distintas fuentes relacionadas con empleados de esta infraestructura sitúan en las puertas de embarque B. Estas se corresponden con vuelos de terceros países como Reino Unido, Marruecos, Canadá o Egipto.

Entre los testimonios está el de un ayudante de personas con movilidad reducida, que asegura haberlos visto más de una vez. «En la zona B del aeropuerto se empezaron a ver a principios de mayo, sobre todo en las pasarelas pero también en la zona de embarque, afirma. «Un compañero llegó a su casa con el uniforme infestado de chinches, y ahora por precaución antes de ir a trabajar nos echamos repelentes en la ropa para ahuyentar a los bichos».

Este afectado asegura que se ha avisado a los responsables del aeródromo, «pero han pasado tres semanas y no han hecho nada». «No podemos trabajar en esas condiciones, pendientes de dónde nos ponemos, nos sentamos o nos apoyamos por si hay chinches».

Control de plagas

Desde la dirección de estas instalaciones, dependiente de Aena, no han tardado en salir al paso de estas quejas. Para ello, un portavoz esgrime el informe de la empresa especializada 'Contraplagas Ambiental', que se ocupa de estas labores en las terminales, y que niega tajantemente que se trate de chinches. La primera inspección se llevó a cabo el pasado viernes, 16 de mayo, y concluye, literalmente:

«Se ha revisado la zona de trabajo sin encontrar incidencias de actividad de insectos o artrópodos, más allá de lo detectado en el video remitido. Se ha colocado trampas de monitorización para poder revisarlas en siguientes visitas. Se ha comunicado con el personal que trabaja en la zona y solo se ha localizado una persona con síntomas compatibles con irritación cutánea, no aseguramos que se trate de picaduras. Esto indica que no hay afectación (de insectos) o que esta es muy pequeña. Seguiremos inspeccionando la zona en próximos días».

Durante la jornada de hoy se está haciendo una revisión de las trampas colocadas en la zona donde supuestamente hay infectación, así como una nueva inspección ocular, y seguirán informando. De entrada, por tanto, se descarta que haya una plaga de chinches en el aeropuerto, según esta empresa especializada.

Con todo, los responsables aeroportuarios han incrementado las tareas de higienización de las instalaciones: desde el viernes, la empresa encargada está llevando a cabo una limpieza en profundidad de los mostradores de facturación, que se lleva a cabo periódicamente.