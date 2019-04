De la Torre: «Estamos muy tranquilos» Salvador Salas El alcalde elude interpretar los datos de las generales en clave municipal: «Es diferente, es un asunto menos ideológico y más de gestión». Aún así, achaca el fracaso del PP a la fragmentación dela derecha y a una campaña que «ha descuidado el centro». La oposición, por su parte, vaticina «una ola de cambio» ANA PÉREZ-BRYAN Lunes, 29 abril 2019, 14:32

Apenas unas horas después de que se hayan conocido los resultados de las elecciones generales y de certificar que en Málaga capital el PP -tal y como ya ocurrió en las andaluzas- desciende a tercera fuerza política por detrás del PSOE y Ciudadanos, todas las miradas se han dirigido al equipo de gobierno municipal del PP y al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, más aún teniendo en cuenta que en menos de un mes se volverán a poner las urnas en los colegios electorales para votar a los representantes de los Ayuntamientos.

En este escenario de resaca postelectoral, esta mañana a primera hora la agenda estaba reservada para la presentación de las mociones de los diferentes grupos para el pleno ordinario que se celebra mañana martes, el último de la legislatura antes del 26M. Sin embargo, la actualidad ha mandado en las declaraciones de los líderes de los diferentes grupos, que no han querido (o no han podido, según las circunstancias) abstraerse al análisis de unos datos que en el caso de confirmarse representarían un vuelco político en la capital de cara a las municipales. No obstante, todos asumen que los resultados de las elecciones de ayer no son extrapolables a la realidad local; empezando por el propio alcalde, Francisco de la Torre, quien ha hecho bandera en su intervención de esta realidad insistiendo en el hecho de que «las municipales son un asunto menos ideológico y más de gestión». Y en este sentido, el regidor y candidato a la reelección por el PP ha querido dejar claro un mensaje: «Estamos muy tranquilos porque nuestra hoja de servicios está presidida por el bien común».

Sobre la valoración de los resultados del partido al que representa en la escena nacional, que ha sufrido un severo varapalo, el primer edil ha eludido entrar de lleno en el análisis «porque yo soy un alcalde de ciudad y me tengo que quedar en esa responsabilidad», aunque sí ha avanzado dos circunstancias que, a su juicio, han podido perjudicar al PP: «El primer problema ha sido la fragmentación del voto en el espectro de la derecha», ha destacado De la Torre, quien ha hecho referencia a los «efectos» de la ley D'Hont con cuya aplicación -ha dicho- «los resultados no podían ser brillantes». Y en segundo lugar, y entrando de lleno en la autocrítica, el alcalde ha considerado que el PP se ha enfrentado a la «dificultad de no perder votos en la derecha sin descuidar el centro». En este punto, De la Torre ha sido claro a preguntas de los periodistas: «Sí, puede que se haya descuidado el voto de centro (...). El escenario no ha sido fácil y quizás en esa estrategia electoral se haya descuidado el voto de centro».

Sobre el ánimo con el que afronta los intensos días que quedan por delante hasta el 26M, el primer edil se ha mostrado convencido de que la marca 'De la Torre' en la capital «aglutina un voto transversal», y será en esa capacidad de convocar sensibilidades heterogéneas donde más insistirá el primer edil en las próximas semanas. «Esa transversalidad de votos que vienen de lugares diferentes es bueno recordarla, porque partimos de una base formidable», ha destacado el primer edil, que al igual que el resto de portavoces ha querido entrar de lleno en los mensajes personales de campaña destacando que los últimos cuatro años ha habido una gestión basada en el esfuerzo, en la austeridad en la contención del gasto, en el 'pronto-pago' a proveedores, en los avances en política social o en ayudas a la vivienda«.

Por otra parte, el regidor y candidato popular ha admitido que tras conocer los resultados de anoche envió «un mensaje a Daniel Pérez (PSOE) y a Juan Cassá (Ciudadanos) dándoles la enhorabuena por los resultados de sus partidos (en Málaga capital)». «Aunque los resultados han sido de los partidos, no de estas personas», ha querido dejar claro De la Torre antes de que finalizara la comparecencia de prensa. Posteriormente, el alcalde se ha encerrado en su despacho con parte de su equipo.

Los receptores de esos mensajes de felicitación del alcalde también se han referido esta mañana a los resultados electorales. El primero de ellos, el candidato socialista Daniel Pérez, comparecía ante los medios sonriente y rodeado de todos sus concejales salvo José Carlos Durán para anunciar solemnemente que en Málaga «hay una ola de cambio a favor del PSOE». Pérez ha llegado a presentar incluso a sus concejales como «al grupo que va a ser el nuevo equipo de gobierno después de las elecciones del 26M, porque estamos en disposición de gobernar el Ayuntamiento después de 25 años». «En los últimos días he percibido esa ola de cambio y soy incapaz de responder a los mensajes de personas que dicen que ahora es el momento», ha celebrado el candidato socialista, consciente también de que los resultados de las elecciones de ayer «no son extrapolables a lo municipal» pero también -ha insistido- de que «es el segundo aviso que recibe De la Torre y que no hay dos son tres», ha dicho en referencia a la caída de los populares a tercera fuerza en la capital.

Sobre los posibles pactos a los que el PSOE podría llegar con el resto de fuerzas municipales en el caso de que sean el partido más votado, Pérez ha preferido mostrarse cauto, sobre todo a la hora de posicionarse a favor de una alianza con Ciudadanos en el Ayuntamiento: «Queda mucho por delante y aventurarnos a decir qué va a pasar es difícil, pero la ola de cambio está ahí». De nada ha valido insistir: «Nosotros somos responsables», ha zanjado mientras que su concejal Sergio Brenes, que no irá en las listas del PSOE, recordaba que «nosotros no ponemos cordones sanitarios».

Sobre ese escenario de los posibles pactos se pronunciaba también el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, quien ha dejado otra posibilidad sobre la mesa a la hora de abordar esas alianzas: «A lo mejor son ellos (los socialistas) los que tienen que apoyarnos a nosotros, porque aquí se da por sentado que va a ganar el viejo bipartidismo, pero nosotros salimos a ganar y la tendencia de Cs es al alza», ha destacado el portavoz felicitándose porque el partido naranja ha roto en la capital «la barrera del 20% del voto» y por el 'sorpaso' al PP: «A Málaga no le viene bien De la Torre», ha zanjado Cassá también en clave electoral.

Esa «ola de cambio» anunciada por Daniel Pérez y por Juan Cassá ha sido compartida también por el resto de los grupos de izquierdas con representación municipal. Aunque la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha insistido en que «nuestra formación es municipalista» y que por tanto tiene poco que opinar sobre las generales, sí ha celebrado que su país «aún tenga memoria contra la ultraderecha y el franquismo y haya votado en consecuencia». Por su parte, el líder de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, cabeza de lista de la confluencia entre IU y Podemos, también se ha felicitado de que el resultado del 28A «haya puesto en evidencia el fin de ciclo del PP en Málaga que venimos anunciando desde hace meses». En la misma línea, Nico Sguiglia, consejero de Podemos Málaga que ha comparecido acompañando al edil no adscrito, Juanjo Espinosa, ha avanzado que «el cambio hacia un modelo progresista en la ciudad es perfectamente viable».