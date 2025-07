Teresa Porras aúna las urgentes del pleno: la oposición va a la carga con la falta de limpieza en Málaga

Ya quedó patente la semana pasada: Teresa Porras tiene el don de poner de acuerdo a toda la oposición, PSOE, Con Málaga y Vox por ... la falta de limpieza, y en apartar del foco mediático el fiasco del Mundial 2030 para acapararlo ella en toda su extensión. Hay pocos concejales en el Ayuntamiento de Málaga que sean más personajes que ella, y cuando se animaba la semana pasada a ir con este periódico y con ediles de la oposición a ver si tres calles de la ciudad estaban limpias, esa excursión/experimento se volvía viral. Los diálogos de Paquita Salas, las series de las Kardashian, las Berrocal o el Gran Hermano de limpieza. Así lo definían, entre bambalinas, los concejales populares y de la oposición. El reel de Instagram dio algo más que la vuelta a la ciudad con más de 660.000 visionados. La concejala de Servicios Operativos y de Limasam no deja indiferente a nadie.

Amortizada la «vergüenza» y el «ridículo internacional» por el Mundial 2030, en palabras de la oposición, en un pleno en el que el administrador del Málaga, José María Muñoz, y el portavoz de las peñas futbolísticas Pepe León desinflaron la tensión reconociendo que ellos entendían la renuncia, lo que le queda al PSOE, Vox y Con Málaga es el último pleno del curso político.

No era de extrañar que tras declaraciones Teresa Porras afirmando que iba a denunciar a quien dijera que la calle estaba sucia, lo que provocó que naciera la campaña en redes #PorrasYoNoMiento, la oposición se pusiera de acuerdo para presentar todas las mociones urgentes de la «mugre» que hay en las calles, como han bautizado la suciedad del suelo. Esto si algún tema no se cruza a última hora, ya que las urgentes son eso, urgentes, y se presentan el día antes del pleno, es decir este miércoles.

Es más que obvio que todos los partidos van a pedir un plan de choque de limpieza y de baldeo, habida cuenta la de tiempo que no ha llovido en Málaga y el uso intensivo que se hace la ciudad en verano.

El portavoz socialista, Dani Pérez, argumentaba: «Teresa Porras es la que ha generado por ella misma la información; ella ha ayudado a que la polémica de la limpieza coja vuelo con su actitud chulesca», indicaba, dando cuenta de que el «ojito» y la amenaza de denuncia es lo que ha hecho que ardan las redes. Algo que también comparten en Con Málaga y Vox.

En el PSOE, además de la limpieza, van a sumar quejas por la falta de barcos quitanatas en el litoral, como ya denunciaron días atrás, y el aumento de plagas de la ciudad, sobre todo ratas y cucarachas, poniendo sobre la mesa que el contrato de adjudicación sigue paralizado porque está impugnado.

Lo lógico es que todos los partidos pidan un plan de choque de baldeo, algo que ya podía haber propuesto la concejala de Limasan

En Con Málaga ya dieron cuenta en distintos reels en redes de que la limpieza era un tema que les preocupaba, motivo por el que Porras también indicó que iba a denunciarlos a ellos, a IU, por hacer un vídeo con varios de sus miembros limpiando, es decir organizados, lo que provocó que la viceportavoz, Toni Morillas, le retara a hacerlo. El portavoz, Nico Sguiglia, se fue también con un cepillo y una fregona a limpiar la acera de la avenida de Europa y creó el hástag #AquiNoSeBaldea. «Aquí no pasa un camioncito de baldeo desde que jugaba Paco Gento», afirmaba.

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, también sacaba ayer su particular reel sobre la limpieza: «Teresa Porras no limpia por convicción, limpia por reacción. Ayer Vox avisa que vamos a visitar el barrio...y ¡milagro!». Indica en un vídeo que habían anunciado que iban al barriada de las Delicias y que justo en la jornada estaban baldeando. «Teresa Porras nos alegramos de marcar tu agenda de trabajo. Ya te diremos la semana que viene dónde vamos», afirma Gómez.

El mes de agosto es en principio inhábil en cuanto a sesiones plenarias ordinarias, aunque el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, podría convocar de forma extraordinaria y urgente. Lo que está claro es que la última sesión plenaria del curso político, que será este jueves, promete.

Ampliar Micaela Jiménez y Nico Sguiglia, ayer a las puertas del Ayuntamiento.

Con Málaga presenta una moción contra el Gobierno cuando forma parte de él

El martes daba mucho de sí en los pasillos de la Casona, sobre todo por la moción que presentaba el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, en contra de la corrupción del Gobierno de España, del que casualmente forma parte. Es decir, Con Málaga (IU y Podemos) se presenta una moción contra sí mismo. En este caso, superan incluso a Ciudadanos, cuando estaba Juan Cassá de portavoz, que presentaron una moción «para tocar los cojones». Y no se sabe si seguía este camino el portavoz Nico Sguiglia, de Podemos, con la viceportavoz, Toni Morillas, que es de IU, formación que pertenece a Sumar, no así Podemos que está fuera del Ejecutivo, aunque en distintas cuestiones conformen su apoyo a Pedro Sánchez. En la moción, como no podía ser de otra manera hablando de corrupción, se aborda a los presuntos Ábalos, Koldo y Cerdán y también queda patente el nuevo caso del exministro de Economía del PP, el presunto Cristóbal Montoro.

Lo que ya no se sabe es si Con Málaga superara a Cassá en esa ocasión en la que el exedil naranja rizó el rizo y votó en contra de una moción que él mismo había presentado. Bueno, en esta moción habrá que observar lo que vota Toni Morillas, que en esta ocasión concitará la mirada atenta del resto de las bancadas. Coaliciones, combinaciones y variaciones...la estadística tiene estas cosas inexplicables.