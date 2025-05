Supercurrantes y emprendedores: menús a 5 euros en Gamarra

Cristina Pinto Martes, 20 de mayo 2025, 00:27 Comenta Compartir

Son Supercurrantes y ya se han convertido en unos Superemprendedores: acaban de hacerse con la Asociación de Vecinos de Gamarra para montar su propio bar y ofrecer de lunes a viernes menús por 5 euros con primer y segundo plato, postre y bebida incluidos. Un precio que se oferta en pocos lugares de Málaga, por no decir en ninguno. Estos emprendedores, de la Asociación Nena Paine, son chicos a partir de 21 años con discapacidad intelectual (síndrome de Down, Asperger o retraso madurativo, entre otros) y tienen claro que no son ellos los que tienen que integrarse. «Nosotros no tenemos que integrarnos en la sociedad, al revés, la sociedad a nosotros», asegura a SUR uno de los camareros del equipo de Supercurrantes, Óscar.

Es por esa necesidad por la que hace ya más de tres años nació el proyecto de Supercurrantes, gracias a la implicación y el esfuerzo incansable de Mercedes 'Nena' García Paine, madrina de la iniciativa. Ella se puso manos a la obra para formar en hostelería a una treintena de jóvenes con discapacidad intelectual. Y tanto ha crecido el proyecto que, después de llevar un tiempo trabajando en catering y preparando desayunos en una cafetería de Ciudad Jardín, se han lanzado a abrir este nuevo bar en la capital, ubicado en calle Rivas Fernández, 8.

Marilú Báez

«Pedí a todo el mundo oportunidades para ellos y ahora me las han dado con este espacio que nos ha cedido el Ayuntamiento de Málaga. Estamos demostrando que la capacidad que tienen es suficiente como para poder llevar una cafetería en un barrio; aquí lo necesitaban también, es una ayuda mutua, nosotros estamos colaborando con el barrio, con personas que les sale más barato venir a comer... Y ellos nos están ayudando a nosotros porque les están dando trabajo a todos mis chicos. Todas las personas que están viniendo aquí a comer y a conocerlos se van de manera diferente», asegura García Paine.

Ya no sólo lo dice la madrina de los Supercurrantes, lo confirman los mismos clientes. Antonio Cayuela e Inmaculada son vecinos del barrio y han faltado pocos días desde que este nuevo bar abrió hace apenas unas semanas: «Venimos aquí desde el primer día. La sorpresa fue cuando entramos, ya no sólo porque es económico, sino por todo lo que hay detrás... En este bar no alimenta sólo la comida, también el amor y el esfuerzo con el que te sirven ellos», explica el matrimonio.

Los platos de porra antequerana, carnes en salsa, pescado, hamburguesas, potajes o ensaladas forman parte de la gran variedad que ofrece este menú, que se sirve a mediodía de lunes a viernes. Ya se han ganado a la clientela y cada día acumulan a un gran número de vecinos del barrio y malagueños que quieren probar este bar donde, como dicen los mismos trabajadores, «la comida se hace con tanto cariño». Junto a ellos están todos los días Nena García Paine; los cocineros José Manuel Jiménez, Teresa Orellana y Maite Cebrían; y la camarera María Fernández. «Me están enseñando a saber escuchar a las personas y, además, te sacan una sonrisa en cualquier momento», destaca María Fernández su relación en el trabajo con los Supercurrantes.

Los treinta jóvenes que forman parte del equipo van rotando cada semana entre trabajo en el bar de Gamarra y la formación, pero todos están a diario en constante evolución aprendiendo y demostrando su capacidad laboral en la hostelería. «Queremos que nos conozca la sociedad, que venga la gente y que aporten para que seamos más visibles, que vean que servimos», puntualiza el Supercurrante Óscar.