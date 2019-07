Un solar lleno de basuras en El Perchel Cosas de la ciudad Vecinos de la calle Huerta del Obispo se quejan de que la zona se ha convertido «en un vertedero y un nido de ratas» JOSÉ MANUEL ALDAY Martes, 2 julio 2019, 08:46

Vecinos de la calle Huerta del Obispo se quejan por la presencia de un solar que hay en la zona y que acumula basuras que no fueron retiradas en su día y otras que se están arrojando a la parcela, lo que está convirtiendo el lugar en un vertedero además de en un nido de ratas, pues aseguran ver a diario a estos animales campando por la zona.

Según explica Ana María Álvarez, presidenta de la comunidad del edificio número 23 de la calle Huerta del Obispo, que está situado en la zona del Perchel Norte, frente al edificio donde vive está esta parcela que era utilizada hasta hace unos meses como lugar de aparcamiento y donde ejercían la actividad de aparcacoches diferentes 'gorrillas', actividad que cesó hace varios meses cuando ese solar fue vallado. Tras el vallado del solar, «hace unos meses, a primeros de año, en jornada de mañana, vino una cuadrilla de personas que limpiaron la parcela y dejaron los sacos de basura dentro del solar, en las esquinas. Pensamos que tendría que venir un camión a retirarlas, pero no ha sido así, han pasado los meses y ahora nos encontramos con que allí no solo siguen estando esas bolsas, ya por cierto abiertas y la basura por fuera, sino que se han ido acumulado mucha más basuras y desechos, entre ellos colchones, juguetes deteriorados etc», se queja.

Una falta de actuación que, dice, ha hecho que la situación en la actualidad sea «lamentable», ya que apunta que debido a la acumulación de basuras, el solar se ha convertido en un nido de ratas que los vecinos contemplan desde sus terrazas. «He telefoneado en varias ocasiones al 900 900 000, donde incluso me dieron el número de referencia 650230, pero hasta el momento no he conseguido que retiren las basuras, por lo que pido que se adopten las medidas oportunas para solventar esta situación», concluye.

Peligro de un registro al descubierto

Por otra parte, en la calle Massenet, en la barriada Las Virreinas, hay un registro de Emasa que lleva así casi mes y medio, según denuncia Mar Navarro, que envía una fotografía al periódico y no entiende que nadie lo repare, con el peligro que ello puede suponer, sobre todo para los niños que pasen por la zona y para las personas mayores, quienes pueden meter un pie en ese agujero y sufrir importantes lesiones.

En relación con los desperfectos que en más ocasiones de las deseables se observan en los registros de las diferentes compañías que hay en la ciudad, recogemos el escrito de agradecimiento que nos envía un ciudadano. «Paseando por el centro observé días pasados un registro de Endesa-Sevillana cuya tapadera estaba defectuosa, sobresaliendo como 10 cms. sobre el nivel de la calle; pudiendo ser un peligro para los viandantes. Al otro día llamé por teléfono a averías de Endesa y a los dos días habían acotado el perímetro y en menos de una semana habían realizado los trabajos correspondientes para arreglar la arqueta. Desde estas líneas quiero agradecer a Endesa y a todas las personas que intervinieron por su amabilidad y eficacia».