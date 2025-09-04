Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes

La zona de El Bulto de Málaga encara un proceso de radical transformación en los próximos años, impulsado por el procedimiento de agente urbanizador que ... activó la promotora marbellí Sierra Blanca en 2023 para asumir el peso de la remodelación de este ámbito, a cambio de hacerse con parte de los derechos edificatorios, como prevé la actual legislación. Para ello, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha abierto este año un concurso, que se resolverá en los próximos meses, al que también aspiran las propuestas presentadas por Urbania y la constructora Guamar, junto con la Fundación Unicaja, así como la del arquitecto José Seguí.

SUR inicia con esta información un repaso detenido a cada una de las tres ideas presentadas para este sector, llamado a convertirse en una nueva centralidad, enclavada entre la estación del AVE, y los futuros puerto deportivo y auditorio proyectados en la plataforma portuaria de San Andrés.

El proyecto de Sierra Blanca tiene como protagonista una torre de planta baja más 22 que, con diseño del estudio de la prestigiosa arquitecta iraquí Zaha Hadid, fallecida en 2016, albergaría un total de 153 viviendas de renta libre. La construcción, que también dispondría de usos terciarios, tendría un frente de fachada de 40 metros pero una disposición volumétrica en la que la altura iría decreciendo hacia la zona del parque Huelin.

Desde Sierra Blanca defienden en la memoria del proyecto que, al concentrar los usos residenciales previstos en el Plan General de Ordenación Urbana en una construcción en altura, se incrementan los espacios de zonas verdes. Así, los 8.150 metros cuadrados de espacios ajardinados contemplados en el PGOU pasan a 11.258, unos 3.000 metros cuadrados más de verde.

Ampliar Proyecto de la nueva casa de acogida diocesana, en la esquina de la calle Orfila con Antonio Machado. Sur

Esta propuesta, asesorada por la consultora Ejecución del Planeamiento, propone esa torre en el espacio que actualmente ocupa la casa de acogida Cottolengo, que sería trasladada a una nueva construcción en la esquina del paseo de Antonio Machado con la calle Góngora, según un acuerdo al que ya ha llegado la promotora con el Obispado, si prosperara esta intervención. El nuevo Cottolengo ocupará una parcela de 2.800 metros cuadrados, en la que la casa de acogida dispondrá de 2.500 metros cuadrados construidos, y un sótano de 500 metros cuadrados para un mínimo de 15 plazas de aparcamiento.

Asimismo, desde Sierra Blanca destacan que la torre únicamente ocupa el 13% de los 295 metros de fachada del sector al paseo de Antonio Machado, por lo que se evita la formación de una pantalla arquitectónica, que podría motivar un informe negativo de Costas a este proyecto urbanístico, como ha sucedido en otros casos.

El proyecto mantiene el colegio público Luis de Góngora en su misma ubicación pero propone el derribo del albergue municipal y de otros edificios que posee el Ayuntamiento en la zona. A cambio, con la nueva ordenación, en la que se crea una gran manzana dotacional interior de 21.055 metros cuadrados, el Consistorio dispondría de dos parcelas de equipamiento «para los usos que entienda necesarios y convenientes para la zona», según se especifica en la memoria del documento.

Pisos de protección oficial

Asimismo, la propuesta prevé la construcción de dos edificios de planta baja más nueve para 40 VPO cada uno de ellos, que contendrían usos culturales en las plantas bajas. El objetivo es realojar en ellos a las familias que habitan las viviendas que aún permanecen en la zona como herederas del pasado de chabolas de este enclave.

El campo de fútbol situado junto al colegio sería desmantelado para realizar un aparcamiento soterrado con plazas de uso público y privado. Sobre ese parking se realizaría un nuevo campo de fútbol con orientación norte-sur.

Como se pedía desde Urbanismo, el plan presentado por Sierra Blanca mantiene el trazado en superficie del ferrocarril del puerto, pero dimensiona los espacios de forma que pueda ejecutarse su soterramiento en el futuro. Sobre ese soterramiento se trazaría un amplio bulevar norte-sur.