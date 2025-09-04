Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del proyecto de Sierra Blanca, con una torre de 22 plantas para pisos de renta libre que libera espacios para equipamientos y zonas verdes. Sur
El futuro de El Bulto (I)

Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes

La propuesta de la promotora marbellí habilita 3.000 metros cuadrados más de jardines y construye un nuevo edificio para el Cottolengo

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:15

La zona de El Bulto de Málaga encara un proceso de radical transformación en los próximos años, impulsado por el procedimiento de agente urbanizador que ... activó la promotora marbellí Sierra Blanca en 2023 para asumir el peso de la remodelación de este ámbito, a cambio de hacerse con parte de los derechos edificatorios, como prevé la actual legislación. Para ello, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha abierto este año un concurso, que se resolverá en los próximos meses, al que también aspiran las propuestas presentadas por Urbania y la constructora Guamar, junto con la Fundación Unicaja, así como la del arquitecto José Seguí.

