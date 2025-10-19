Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga

La remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo que ha acometido el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga desde el ... año pasado encuentra respaldo judicial, aunque no definitivo por ahora. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una sentencia que avala los cambios realizados en el seno de este organismo municipal y rechaza el recurso contencioso que presentó el grupo municipal del PSOE respecto a estas modificaciones del personal que fue estimado parcialmente en un fallo anterior.

Como informó SUR el pasado mes de marzo, a raíz de esa demanda de los socialistas, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 dictó una sentencia en la que anulaba los acuerdos del mes de febrero del año pasado del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo y de su presidente, el alcalde, Francisco de la Torre, en los que se aprobó la nueva estructura interna de este organismo.

Sin embargo, ese fallo fue recurrido en apelación ante el TSJA por la Gerencia de Urbanismo, que finalmente ha recibido una nueva sentencia favorable a sus argumentos. El juzgado de primera instancia desestimó tres de los cuatro motivos expuestos por el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, en su demanda, pero sí le dio la razón en el relativo a la falta de motivación por parte de los órganos de gobierno de la Gerencia de Urbanismo o de sus funcionarios.

En concreto, el juez consideró contrario a la ley que la remodelación de la estructura los departamentos de Urbanismo partiera del resultado de la contratación de una empresa externa, denominada Formación y Consultoría en Gestión y Dirección (Escuela de Lean Management), con sedes en Madrid, Málaga y Sevilla, que en 2023 realizó una auditoría sobre el funcionamiento de las diferentes áreas de la Gerencia para proponer cambios que mejoraran su rendimiento.

«La intervención de la empresa privada no fue puntual sino intensa, casi exclusiva cabe decir, en la tarea de conformar la nueva estructura organizativa de la Gerencia, sin que conste intervención alguna de funcionarios públicos», señalaba el fallo judicial que fue recurrido en apelación por Urbanismo.

Nuevos argumentos

A raíz de ese recurso, el TSJA ha emitido un nuevo pronunciamiento en el que se opone a los argumentos de esa primera sentencia y sostiene que la labor de la consultora contratada no puede calificarse de «intensa» o «exclusiva» porque los responsables de la Gerencia tuvieron la potestad de introducir cambios en lo propuesto por la empresa contratada, y así lo hicieron. Para el alto tribunal andaluz, Urbanismo se reservó en todo momento «la facultad de poder introducir las modificaciones que entendiese oportunas, como así se hizo». Por ello, considera que no se puede calificar como «intensa dicha actividad del tercero, pues la intensidad no hay que calificarla en términos cuantitativos en sentido de amplitud, sino en términos cualitativos».

Asimismo, en esta nueva sentencia, el TSJA sostiene que la consultora contratada no ejerció «facultades públicas, ni ejercicio de autoridad». Igualmente, resalta que existió un informe del gerente de Urbanismo en el que exponía un total de ocho motivos para justificar la remodelación de la estructura del personal de la Gerencia. No obstante, este fallo judicial admite que por parte del PSOE se presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que aún no es definitivo totalmente.