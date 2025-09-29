La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias

El papel de Málaga como sede de grandes eventos nacionales e internacionales avanza a un ritmo que sus equipamientos parecen incapaces de seguir. Han pasado ... veintidós años desde que se inaugurase el Palacio de Ferias y Congresos, el 22 de marzo de 2003, y el recinto sigue dando muestras de que se ha quedado pequeño para las necesidades de una capital cada vez con más peso en el mapa europeo. La celebración de la San Diego Comic-Con Málaga ha puesto en evidencia la urgencia de acometer cuanto antes la ampliación de este complejo.

Las colas han supuesto la crítica más recurrente entre los 120.000 visitantes, un problema que podría haberse aliviado habilitando más accesos y tomando decisiones estratégicas como la reubicación del punto de venta de los Funko, figuras coleccionables de edición limitada que salían a la venta dos veces al día y provocaron carreras y descontrol hasta el punto de saturar las entradas y generar situaciones de riesgo. Pero, más allá de estos problemas coyunturales, parece claro que a la ciudad le estallan las costuras cuando se trata de albergar eventos de esta magnitud.

En la agenda del equipo de gobierno municipal está desde hace varios años el proyecto para ampliar el edificio del Palacio de Ferias. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha dado todavía un paso decisivo en ese sentido con la contratación del diseño, si bien todo apunta a que recaerá en la firma del veterano arquitecto Ángel Asenjo, que fue quien lo concibió por encargo de la entonces alcaldesa Celia Villalobos.

En los últimos años, el presupuesto del Consistorio ha recogido partidas presupuestarias para avanzar en esta asignatura pendiente, pero no se han llegado a gastar. En las cuentas de 2023, año de elecciones municipales, se reservaron 1,2 millones de euros para la ampliación del Palacio de Ferias, pero esa inyección económica no derivó en contrato alguno. Al año siguiente, en 2024, el presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo contenía una partida de 261.308 euros para la redacción del anteproyecto de la ampliación del Palacio. Pero tampoco se materializó en avances para un asunto que ya no ha aparecido en las cuentas de Urbanismo de 2025.

Todo sigue dependiendo de que la Gerencia de Urbanismo ponga en marcha la contratación del diseño de la ampliación del Palacio de Ferias, que previsiblemente será planificada por el 'padre' del edificio, Ángel Asenjo, y que ocupará los suelos de la zona de aparcamientos en superficie que lo separa de las casetas del real de Cortijo de Torres.

Dentro de la operación que presentó hace cuatro años, en abril de 2021, el alcalde, Francisco de la Torre, para transformar el real de la feria en una nueva centralidad que tuviera uso durante todo el año, introduciéndole edificios para oficinas, comercios y hotel, se reservó un espacio inicial de 38.000 metros cuadrados para la ampliación del Palacio de Ferias. Sin embargo, aquella ambiciosa operación, diseñada por los arquitectos Juan Gavilanes y Francisco González y valorada en 232 millones de euros, sigue en punto muerto, por lo que todo apunta a que el crecimiento del Palacio tendrá que ejecutarse con independencia de que prospere o no aquel proyecto para dar utilidad permanente a amplio espacio que se reserva para una sola semana al año.

El espacio actual del aparcamiento es la zona lógica de crecimiento, y así lo prevén los responsables municipales. Según ha podido conocer SUR, en este lugar podrían realizarse dos sótanos para estacionamientos y, en superficie, un nuevo volumen como continuidad de las actuales instalaciones del Palacio, con su característica cubierta ondulada. El objetivo es casi duplicar la actual superficie expositiva del recinto, de 19.500 metros cuadrados, con otros 18.000 metros cuadrados, y habilitar un auditorio para más de dos mil personas. El de mayor tamaño actual tiene 901 butacas, y eso hace que algunos eventos tengan dificultades a la hora de decantarse por este espacio.

Ampliar Aglomeración de personas para acceder a la zona expositiva central del San Diego Comic-Con. Salvador Salas

Según los datos de la memoria del recinto, en 2024 disminuyó su actividad respecto al ejercicio de 2023. En concreto, el número de eventos se redujo casi un 15% al pasar de 156 a 133 entre ferias, congresos, jornadas, conciertos y otros actos. Eso también se tradujo en una bajada de las cifras del impacto de económico (de 226 a 193 millones de euros) y de la facturación (de 14,6 a 12,7 millones).

La ampliación de la superficie expositiva del Palacio de Ferias y de su capacidad para celebrar actos de más de mil personas en formato auditorio resulta clave para relanzar estos números, así como las mejoras que lleven a cabo para incrementar sus accesos, que se ponen a prueba con citas como la Comic-Con.

Sin embargo, pese a su proximidad con el trazado de la Ronda Oeste, las entradas y salidas al entorno del recinto no han variado en los últimos años. Un proyecto que podría mejorar notablemente las conexiones viarias del Palacio de Ferias es el enlace que podría realizarse para conectar la autovía con el pasillo del soterramiento del AVE. Pero un reciente estudio del Ayuntamiento ha constatado que la legislación estatal en materia de Carreteras impide realizar esa conexión porque no respeta las distancias mínimas exigidas con otros enlaces similares, respecto a los que pide una separación de al menos un kilómetro.

A la espera de que se materialice esta ampliación, los agentes implicados tendrán que analizar alternativas para acoger eventos de gran afluencia. Otras ciudades recurren en estos casos a espacios provisionales que permiten absorber la demanda mientras se completan las infraestructuras definitivas.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Comic-Con ha generado cientos de reclamaciones oficiales relacionadas con colas, problemas de acceso y deficiencias organizativas. El organismo advierte de que la saturación de los espacios disponibles puede comprometer la experiencia de los asistentes y dañar la imagen de la ciudad en futuras ediciones. La cita, un éxito indiscutible de convocatoria, ha vuelto a poner de manifiesto una necesidad que lleva años vislumbrándose y que, en caso de no ser cubierta, puede producir la paradoja de que la imagen de Málaga se vincule no solo a estos eventos sino a críticas virales como las que se han producido estos días.