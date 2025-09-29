Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La gran afluencia al evento puso a prueba las dimensiones del palacio. Salvador Salas

La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias

El Ayuntamiento sigue sin impulsar el proyecto para incrementar la superficie expositiva y de congresos pese a que lo incluyó en su presupuesto de 2023

Alberto Gómez
Jesús Hinojosa

Alberto Gómez y Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:26

El papel de Málaga como sede de grandes eventos nacionales e internacionales avanza a un ritmo que sus equipamientos parecen incapaces de seguir. Han pasado ... veintidós años desde que se inaugurase el Palacio de Ferias y Congresos, el 22 de marzo de 2003, y el recinto sigue dando muestras de que se ha quedado pequeño para las necesidades de una capital cada vez con más peso en el mapa europeo. La celebración de la San Diego Comic-Con Málaga ha puesto en evidencia la urgencia de acometer cuanto antes la ampliación de este complejo.

