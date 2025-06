«Aquí nadie viene por gusto. Espero que el Ayuntamiento no cierre la cafetería de Parcemasa»

Los empleados de la cafetería de Parcemasa intentan aferrarse a la esperanza de evitar que el servicio eche definitivamente la persiana el próximo 31 de ... julio. No ocultan que el negocio está lastrado por una deuda acumulada de 800.000 euros, por un último concurso que quedó desierto y por una situación de ley concursal. Sin embargo, aseguran que hay dos empresas interesadas en asumir la cafetería, pero esta cuestión hay que articularla mediante un proceso de concurrencia. Y ahí señalan a Parcemasa. Es más, tiran por elevación y piden la destitución de su gerente, Federico Souvirón. Este miércoles, los empleados han recibido el apoyo de los partidos de izquierdas en la Casona, PSOE y Con Málaga.

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha lamentado la situación que se viene arrastrando desde hace años. «Realiza una labor que es esencial. Cualquier familiar que viene a velar a un difunto tiene en la cafetería un punto donde comer, encontrar comida caliente, con unas buenas calidades... Es un punto de unión con aquellas personas que lo están pasando mal», ha indicado. Y en este punto ha querido señalar la responsabilidad del alcalde, Francisco de la Torre, y del propio gerente de Parcemasa.

Ampliar Se ha organizado una recogida de firmas online. Marilú Báez

Los socialistas llevarán una moción para pedir un nuevo pliego para que una empresa se haga cargo. «No se puede cerrar la cafetería. Sería una injusticia para los trabajadores que están aquí y para toda la ciudad de Málaga. Es una labor esencial. No podemos permitir que aquí haya una máquina de 'vending', con sandwhiches fríos. ¿Qué van a tener que llamar a un Glovo para pedir comida. En los últimos meses, que se han autogestionado los trabajadores, ha quedado claro que es viable y rentable», ha incidido.

Ampliar Los concejales del PSOE se han reunido con representantes de los trabajadores. Marilú Báez

La moción, firmada por Pablo Orellana, también pide programas de formación y reinserción para los trabajadores en caso de que cristalice la liquidación. Nicolás Sguiglia, portavoz de Con Málaga, también se ha reunido con los representantes de los trabajadores en las instalaciones del camposanto malagueño, un lugar por el que pasan al año 3,5 millones de personas, según los propios datos de la empresa. «El Partido Popular quiere cerrar después de 40 años un servicio esencial como es la cafetería de Parcemasa. Va a dejar en la calle a 16 trabajadores y va a mermar un servicio que acompaña a nuestros vecinos en los peores momentos. Es fruto de una pésima gestión», ha declarado. El edil también ha señalado al gerente de la empresa pública y su gestión de este asunto y ha apelado al alcalde para que intervenga.

«Es una auténtica vergüenza. Llamamos a la ciudadanía a que firme y se indigne. Esto no va de color político, da igual a quien voten. Esto va de mantener un servicio básico para la gente», ha subrayado.

Ampliar Nicolás Sguiglia, de Con Málaga, reunido, con los empleados de la cafetería. Marilú Báez

Andrés Sánchez, trabajador y representante de UGT en la cafetería, empezó su andadura laboral allí a los 18 años y ahora tiene 52. Ha insistido en la viabilidad de la empresa y en que el problema no sólo es para los ciudadanos, sino también para las empresas funerarias, que ahora, según ha dicho, no sólo ven subidas las tarifas, sino que también tendrán que acudir a catering externos para suministrar a las salas de duelo.

Testimonios de los trabajadores

Sánchez cree que los trabajadores han demostrado que es viable el servicio: «Podéis pedir los informes trimestrales de la autoridad laboral. Con un poquito más de gestión este negocio sería no sólo viable sino próspero». «Esto no es un bar puro y duro. Es un servicio esencial. Es un cementerio de los más grandes de España. Hay dos empresas que yo mismo he puesto en contacto con el administrador concursal y no entiendo la negativa de la propia concejala de Sostenibilidad a sacar un nuevo pliego», ha añadido. «No entiendo que consiste este Ayuntamiento cerrando la cafetería de Parcemasa. Aquí no viene por gusto. Espero que Paco de la Torre recule».

Ernesto Colomo, delegado sindical de UGT, ha explicado a SUR que lleva desde abril del 90 como empleado. «Es una partida de ajedrez en la que nos han procurado dar jaque mate. Y nos lo han dado ya. Todo esto viene de una dejación de funciones por parte de Parcemasa. Nosotros en todo momento hemos advertido por escrito las situaciones de convenio, Seguridad Social... No nos han hecho caso. Por mucho que hayamos luchado, nos vemos desamparados por completo. Hay compañeros mayores que van a tener una difícil vida laboral nueva», ha indicado.

Diego López Juárez es otro veterano trabajador con 38 años de antigüedad. «En todos estos años esto he visto que es esencial. La gente llega a pedir ayuda de noche. ¿Qué les vamos a dar café de la máquina?, ¿un bocadillo frío? Aquí llegan personas mayores que no saben dónde acudir es esencial. Después de lo que hemos luchado y demostrado que esto es viable, que ahora nos vayamos por la puerta de atrás sin tener nosotros culpa», ha aseverado.