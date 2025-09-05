¿Cuándo reabrirá al tráfico la calle Victoria de Málaga?: último día de obras

La calle Victoria de Málaga afronta este viernes su último día de obras en el subsuelo. Se trata de unos trabajos de rehabilitación del colector ... histórico del siglo XVIII que discurre bajo esta vía que acomete la empresa municipal Emasa desde finales del pasado mes de junio, cuando la calle quedó cerrada al tráfico, únicamente permitido para residentes. Según fuentes consultadas por SUR, todo apunta a que este sábado podrá recuperarse la circulación por este eje viario que conecta el Centro de la ciudad con la zona norte.

Así, desde las primeras horas del sábado, los autobuses urbanos de la Empresa Malagueña de Transportes podrían recuperar sus paradas habituales, sin tener que dar un rodeo por la zona del paseo de Sancha, y los vehículos privados retornarán sin limitaciones a la calle, por la que también está previsto que discurra este próximo lunes la procesión de la Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga, de regreso a su santuario desde la Catedral, a partir de las 19.30 horas.

Estas obras fueron contratadas por Emasa con la unión de las constructoras Actua Infraestructuras y Apimosa con un presupuesto de casi dos millones de euros. Finalmente, se han prolongado una semana más de lo previsto, durante los primeros días de septiembre, por «causas sobrevenidas durante su ejecución», según han apuntado desde el Consistorio, entre las que el equipo de gobierno destaca el hallazgo de restos arqueológicos de las mezquitas funerarias de la época nazarí, que fueron construidas en esta zona entre los siglos XII y XIII. Concretamente, durante los trabajos han sido localizadas dos macabrillas, que son estelas funerarias que servían para indicar la ubicación de los enterramientos en las necrópolis.

Estos restos han sido entregados por el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía, con el asesoramiento de la empresa Grupo Arathea, que se encarga del control arqueológico de los trabajos en un colector que está catalogado como bien de interés cultural soterrado por compartir trazado con la muralla medieval de la ciudad.

Próximos cortes

No obstante, los trabajos para la rehabilitación de este colector seguirán afectando al tráfico en las próximas semanas. Según se ha indicado desde el Ayuntamiento, el siguiente tramo en el que se actuará será el formado por las calles Victoria, Álamos, Ramón Franquelo y Tejón y Rodríguez, con una duración estimada de dos meses.

Esto implicará la ocupación temporal de un tramo de 14 metros del carril de circulación en sentido norte de la calle Victoria, a la altura del número 6 (el nuevo hotel de Meliá), aunque «se mantendrá en todo momento la circulación en ambos sentidos», según han asegurado desde el Consistorio. Además, esta obra ocupará la vía pública en la calle Ramón Franquelo (peatonal) a la altura del número 7, y la reserva de estacionamiento de motos en Tejón y Rodríguez.

El proyecto en su conjunto contempla trabajos en más de 1,8 kilómetros de galería abovedada, desde la calle Victoria hasta Álamos, Carretería, pasillo de Santa Isabel, Alameda Principal y avenida del Comandante Benítez hasta desembocar en el puerto. Los trabajos incluyen la limpieza del cauce, la restitución de los muros laterales deteriorados, el refuerzo o reconstrucción de bóvedas de ladrillo, la ejecución de una nueva solera de hormigón, y la consolidación o recalces de cimentaciones y pilares comprometidos. También se resolverán patologías provocadas por injerencias y se canalizarán las aguas residuales para evitar filtraciones.

Ocho subtramos

La ejecución de estas obras se ha dividido en ocho subtramos con una duración estimada de tres meses cada uno, para lo que se ha planificado la ejecución simultánea de dos de ellos (dos en calle Victoria, dos en Álamos, dos en Carretería y dos en pasillo de Santa Isabel). La reurbanización de las calles Carretería y Álamos incluyó la construcción de un nuevo colector de aguas residuales, por lo que no es necesario intervenir en ambas vías. La existencia de esa infraestructura permitirá desviar el caudal de aguas residuales procedentes desde la calle Victoria, de forma que el trazado histórico quede como aliviadero para absorber las aguas de lluvia en caso de episodios de tormenta.

Por otra parte, Emasa tiene en proceso de contratación la segunda fase de las obras de reparación del colector, que contemplan el desvío bajo el puente de Tetuán, por el paso inferior Manuel José García Caparrós, en el tramo comprendido entre la calle Prim y la avenida Comandante Benítez. En siguientes etapas, se completará la renovación de todo el trazado hasta su desembocadura en el puerto. Esa segunda fase tiene un presupuesto inicial de 1.248.038 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Las empresas interesadas en acometer estas obras tienen hasta el 16 de septiembre para presentar sus ofertas.