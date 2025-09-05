Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La calle Victoria ha estado cortada al tráfico desde el pasado 25 de junio. Salvador Salas

¿Cuándo reabrirá al tráfico la calle Victoria de Málaga?: último día de obras

Emasa concluye la rehabilitación del colector que discurre bajo esta vía por la que podrán volver a circular los autobuses de la EMT y los vehículos privados

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:56

La calle Victoria de Málaga afronta este viernes su último día de obras en el subsuelo. Se trata de unos trabajos de rehabilitación del colector ... histórico del siglo XVIII que discurre bajo esta vía que acomete la empresa municipal Emasa desde finales del pasado mes de junio, cuando la calle quedó cerrada al tráfico, únicamente permitido para residentes. Según fuentes consultadas por SUR, todo apunta a que este sábado podrá recuperarse la circulación por este eje viario que conecta el Centro de la ciudad con la zona norte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  7. 7

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  8. 8 Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga
  9. 9 ¿Cuándo se abrirá la próxima oferta de VPO en Málaga? Ya hay una fecha prevista
  10. 10

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Cuándo reabrirá al tráfico la calle Victoria de Málaga?: último día de obras

¿Cuándo reabrirá al tráfico la calle Victoria de Málaga?: último día de obras