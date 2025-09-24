El popular Rastro de los domingos no se celebrará el día 28 por la San Diego Comic-Con Málaga

La llegada del San Diego Comic-Con a Málaga afectará a distintos ámbitos durante sus cuatro días de celebración, y entre ellos también figura la ... pérdida de una cita semanal multitudinaria en la capital.

Se trata del popular Rastro, el gran mercadillo que se celebra cada domingo desde por la mañana en el recinto ferial Cortijo de Torres. El próximo día 28 faltará a su cita semanal, ya que el espacio que ocupa habitualmente será utilizado para el gran evento cultural como zona de aparcamiento.

La San Diego Cómic- Con Málaga tendrá lugar del jueves 25 al domingo 28 en el Palacio de Ferias de Málaga, que cuenta con parking, pero en esta ocasión se podrá utilizar para estacionar vehículos ya que acogerá algunas de las actividades programadas.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha habilitado otras zonas para dejar los coches: dos de ellas se ubicarán en la avenida de las Malagueñas, cerca del recinto ferial, y la tercera estará cerca de El Corte Inglés Bahía Málaga, en la calle Hamlet número 5.