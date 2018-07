Así quedará Hoyo de Esparteros Imagen de la recreación de la fachada del hotel de Moneo. Recreación de la última versión del hotel de Moneo con la reconstrucción de La Mundial al fondo JESÚS HINOJOSA Málaga Sábado, 28 julio 2018, 00:54

El horizonte para hacer realidad el proyecto para regenerar la zona de Hoyo de Esparteros con un hotel que lleva la firma del afamado arquitecto Rafael Moneo afronta este lunes la que parece ser su definitiva oportunidad para hacerse realidad. Tras casi veinte años de trámites urbanísticos y permisos previos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, la actuación recibirá en el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo los últimos permisos que le faltan para poder ejecutarse y que fueron tumbados hace dos años con los votos en contra de todos los partidos de la oposición. Aquella postura ha sido rechazada por una sentencia judicial que ahora lleva a Ciudadanos a ponerse de la mano del equipo de gobierno para aprobar el proyecto de urbanización y la licencia para demolición del edificio que albergó la pensión La Mundial y para la construcción de un aparcamiento subterráneo de 220 plazas, el hotel con piscina en la cubierta, el edificio de oficinas que reproducirá la fachada de La Mundial en el vértice de la plaza y otro destinado también a oficinas y comercios en su planta baja, junto al hotel.

En total, más de 17 millones de euros de inversión presupuestada que llevan detrás la firma de un Moneo que no pierde la ilusión por desarrollar este proyecto pese a las dificultades económicas por las que ha atravesado su promotora, la unión temporal de empresas Braser II, que debe saldar toda la deuda que mantiene con el Ayuntamiento si quiere conseguir la expedición de la licencia que se aprueba el lunes, por lo que no basta con que sea votada positivamente por una mayoría de concejales. No será eficaz hasta que pague los más de seis millones de euros que adeuda a las arcas municipales, en los que entran 4,8 millones de euros asociados a un convenio urbanístico, un recargo de casi un millón de euros por no haber pagado en plazo, intereses de demora y 257.480 euros pendientes por las tasas de la licencia.

Prueba de la implicación que aún mantiene Moneo con este proyecto es que ha remitido a la promotora una reciente actualización de la recreación virtual del hotel, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que se aprecian más detalles en el fachada hacia la que será la nueva plaza de Hoyo de Esparteros, entre ellos un mural de arte contemporáneo en la zona baja de una de las esquinas. También ha colocado el nombre de Hoyo de Esparteros en la fachada del edificio hacia la nueva plaza interior de planta triangular, aunque fuentes de la promotora consultadas señalaron que no está decidido que el hotel se llame de ese modo.

Las fuentes sí remarcaron que la intención de los empresarios que llevan más de una década detrás de este proyecto, y que no lo han vendido hasta ahora pese a las numerosas ofertas que han recibido, es abonar la totalidad de la deuda una vez que se conceda la licencia de obras. Disponen de seis meses para ello si no quieren que el permiso pierda su vigencia. También están dispuestos a abonar el recargo de apremio, pese a que lo tienen recurrido judicialmente.

Inicio del proyecto

De este modo, quedaría totalmente expedito el camino para el inicio de unos trabajos que comenzarían por la demolición del edificio de La Mundial, operación a la que se opone una corriente ciudadana y que ya cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía, que también deberá emitir un informe positivo previo en materia de arqueología para que el permiso de obras cobre eficacia.

El abono de la deuda es una de las condiciones para que la licencia de obras cobre eficacia, que también está supeditada a que se presente el proyecto refundido básico y de ejecución el proyecto, con las subsanaciones exigidas por Urbanismo en un informe de hace dos años, y que debe ser expresamente elaborado por Moneo. Fuentes próximas al prestigioso arquitecto, con el que este periódico intentó contactar sin éxito, señalaron que «ha recibido con satisfacción la noticia de la próxima concesión de la licencia, pues tiene mucho interés en el inicio de este proyecto, dado que está convencido de ser la mejor solución urbanística al entorno de Hoyo de Esparteros, una zona tan degradada en el mismo Centro de Málaga».