El puerto de Málaga impulsa una nueva línea marítima directa con Marruecos

Está el puerto y están las empresas de transporte, por lo que sólo falta una naviera que apueste por conectar las dos orillas. Málaga ha ... tenido en varias ocasiones recientes una línea directa con Tánger, en Marruecos, que no ha terminado de cuajar y mantenerse en el tiempo. Pero la Autoridad Portuaria y los transportistas por carretera están convencidos de que este servicio es factible y económicamente viable.

Por ello, representantes de esta institución y directivos de los principales operadores logísticos de ambas orillas mantuvieron ayer un encuentro en Málaga, con el objetivo de hacer frente común y convencer a las navieras para que apuesten por esta ruta. «El Puerto y los transportistas de carretera de Marruecos y España vamos juntos para hacer ver la idoneidad de la ubicación de Málaga en el cruce del Estrecho, para los tráficos entre Europa y África», afirma Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria.

«Hemos tenido una respuesta impresionante, han acudido representantes de todas las principales empresas de Marruecos y España, y ahora vamos juntos a negociar con las navieras, para que vean el gran interés de una conexión con Tánger», añade. En este punto, el dirigente portuario destaca las mejoras que se han producido en la Aduana, el Punto de Inspección Fronteriza (Pif) y el Servicio de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (Soivre).

Las previsiones apuntan que se alcanzará un tráfico de 800.000 camiones a bordo de barcos entre Marruecos y España en 2030

«Estamos trabajando muy alineados, el tránsito en el puerto ahora mismo es ejemplar y con un alto nivel de satisfacción de los importadores, damos el mejor servicio, sobre todo a los productos perecederos», que son los que requieren una mayor celeridad en los trámites.

Cada vez más tráfico

El llamado Encuentro Dos orillas ha sido organizado por la Autoridad Portuaria de Málaga y el Club de Operadores Económicos Autorizados de Marruecos (OEA), con el objetivo de reforzar los intercambios y las oportunidades de cooperación entre los actores logísticos y portuarios marroquíes y españoles. La iniciativa se enmarca en una estrategia de anticipación de los futuros flujos de mercancías entre el Reino Alauí y la UE, para los que España es puerta de entrada natural. El programa también incluyó una visita al puerto y al Punto de Control Fronterizo.

Los principales organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, entre otros) proyectan para Marruecos un crecimiento sostenido de entre el 3,5% y el 4% anual del PIB hasta 2030, impulsado especialmente por sectores estratégicos como el agroalimentario y la automoción. A este contexto, se suma que España es el primer socio comercial de Marruecos en volumen de intercambio bilateral dentro de la UE.

Como consecuencia, en el Estrecho de Gibraltar en 2024 se contabilizaron 425.000 camiones en el tráfico rodado (Ro-Ro), y las previsiones apuntan a un crecimiento medio anual del 10%, lo que permitiría alcanzar los 800.000 camiones en 2030. Ante esta tendencia, el Puerto de Málaga apuesta por crear un puente directo con Marruecos, para lo que es necesario volver a activar una línea regular Málaga-Tánger Med, que permita la interconexión rápida de mercancías entre ambas ciudades.