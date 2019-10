El PSOE exige a la Junta que no aparque la llegada del metro al PTA Ruiz Espejo y Pérez con concejales y parlamentarios socialistas tras la reunión en el Ayuntamiento. / SUR Daniel Pérez y José Luis Ruiz Espejo mantienen una reunión de trabajo en la que apoyan que el nuevo hospital vaya en los terrenos del Civil aunque lamentan el tiempo «perdido» ANTONIO M. ROMERO Málaga Viernes, 4 octubre 2019, 13:09

El PSOE ha exigido esta mañana al gobierno bipartito de PP y Ciudadanos en la Junta que no aparque sine die el proyecto de llegada del metro al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), después de que se haya descartado esta propuesta -defendida en la campaña electoral por populares y liberales- para priorizar la llegada del suburbano soterrado al Civil, donde se levantará el nuevo hospital de la capital.

Así lo han expuesto esta mañana el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, y el secretario general del partido y parlamentario autonómico, José Luis Ruiz Espejo, tras la reunión de trabajo que han mantenido, junto a concejales y diputados regionales, para consensuar la estrategia política sobre los proyectos pendientes de la Junta en Málaga.

Ruiz Espejo ha criticado que el PP diga ahora que la llegada del metro al PTA no es prioritaria y ha afirmado que es un proyecto «necesario y así lo seguiremos reivindicando». «En campaña Juanma Moreno -presidente de la Junta, prometió el metro al PTA y ahora dice que no se va a hacer. La mejora de los accesos por carretera no soluciona los problemas futuros de esta 'city' tecnológico, para eso hace falta que llegue el metro», ha sostenido Pérez, quien ha añadido que también se pedirá al Gobierno central que un ramal del Cercanías llegue hasta la tecnópolis.

Ambos dirigentes socialistas han apoyado que finalmente el nuevo hospital de Málaga se ubique en los terrenos del Civil tal y como había planteado el anterior gobierno socialista de la Junta, aunque denunciaron el tiempo «perdido» en estos meses por el bipartito de PP y Ciudadanos. «En las últimas semanas hemos visto un espectáculo bochornoso en el que miembros del propio gobierno han mostrado posturas contradictorias con este proyecto como la búsqueda de terrenos alternativos. es algo poco serio que solo genera incertidumbre y preocupación de los profesionales sanitarios, entidades que quieren participar y entre la propia ciudadanía«, ha denunciado Ruiz Espejo.

Mientras que Pérez ha calificado de «culebrón» el debate abierto sobre la ubicación y los ocho meses «perdidos para, al final, poner el hospital allí donde el PSOE lo había acordado con los profesionales sanitarios«.

Los dos dirigentes socialistas han apoyado que el metro llegue al nuevo hospital para atender la demanda de viajeros, aunque han mostrado sus cautelas con el hecho de que llegue soterrado por lo que ello pueda suponer de retraso en su puesta en servicio. Cabe recordar que la Junta gobernada por el PSOE proyectó un metro en superficie en esta zona.

Daniel Pérez y José Luis Ruiz Espejo han denunciado que los presupuestos de la Junta de 2019 no recogen partidas importantes para los proyectos de la provincia, que hay un buen número de ellos paralizados y que no se están impulsando nuevos proyectos. Asimismo, han apelado a la lealtad institucional para sacar adelante los proyectos pendientes del Gobierno andaluz en la capital.