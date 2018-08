La promotora del hotel de Moneo pide una indemnización de 38 millones Recreación del hotel proyectado para Hoyo de Esparteros, visto desde el puente de Tetuán. / SUR La unión de empresas presentó la reclamación al Ayuntamiento en julio del año pasado, pero todavía no ha sido contestada formalmente JESÚS HINOJOSA Málaga Domingo, 12 agosto 2018, 00:29

El freno al proyecto de urbanización para la zona de Hoyo de Esparteros que concejales de todos los grupos de la oposición consiguieron con su voto negativo en el consejo de la Gerencia de Urbanismo celebrado el 12 de julio de 2016 podría tener serias consecuencias para el Ayuntamiento. Aunque la actuación, que incluye un hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, cuenta desde el pasado 31 de julio con ese permiso y con la licencia de obras –aunque condicionada a que la promotora salde una deuda de más de seis millones y medio de euros con las arcas municipales–, la unión temporal de empresas Braser II mantiene una reclamación por daños y perjuicios contra el Consistorio por no haber aprobado el proyecto de urbanización en aquel consejo, pese a que contaba con informes técnicos favorables.

Según ha podido conocer este periódico, la exigencia de esa indemnización fue presentada en vía administrativa ante la Gerencia de Urbanismo el 24 de julio del año pasado, dentro del plazo establecido legalmente para ello. Sin embargo, este organismo no ha respondido todavía formalmente a esa reclamación, que se mantiene por ahora en «stand by», según apuntó el portavoz de Braser II, José Luis López.

El Consistorio podría repercutir el importe que determine un juez en los ediles de la oposición

La reclamación por daños y perjuicios fue presentada por un importe de más de 38 millones de euros, cantidad en la que están incluidos 4,6 millones de los costes que ha tenido la unión de empresas en la preparación del proyecto; 32,3 millones de euros de lucro cesante; y 1,2 millones de coste de oportunidad. La promotora ya manifestó en su momento que el rechazo que recibió el proyecto en julio de 2016 le impidió obtener la financiación que tenía prevista entonces para acometerlo.

La existencia de esta petición formal de indemnización por daños y perjuicios, sobre la que hasta ahora no han querido informar ni el equipo de gobierno municipal ni la promotora, supone una carta a su favor que Braser II se guarda en la manga por si más adelante tuviera que hacer uso de ella. Aunque el asunto no ha llegado a los tribunales, porque Urbanismo no ha respondido todavía a la reclamación, la sentencia del pasado mes de marzo en la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga dictaminó que el consejo de Urbanismo debió aprobar el proyecto de urbanización porque contaba con informes positivos «confeccionados por funcionarios públicos, de los que ha de suponerse plena objetividad e imparcialidad», según apuntó el fallo, supone respaldo decisivo para el momento en que Braser II quiera hacer uso de esta herramienta en contra del Ayuntamiento.

Fraccionamiento de la deuda

Según ha podido confirmar SUR, esta demanda de indemnización pesó para el equipo de gobierno a la hora de acceder a tramitar la petición de fraccionamiento del pago de la deuda que presentó la promotora a finales del año pasado y que finalmente quedó en papel mojado por un informe negativo de la Intervención municipal. Una de las cláusulas que se exigían en el contenido de la fallida adenda al convenio de Hoyo de Esparteros para encajar ese fraccionamiento era que Braser II desistiera de la petición de daños y perjuicios, en la que también instaba a la revocación del propio convenio, y de la presentación de cualquier otro escrito en el mismo sentido. Asimismo, quedaba plasmado que renunciaría a la presentación de cualquier recurso en vía judicial contra la administración municipal en relación con la zona de Hoyo de Esparteros, y a la exigencia de responsabilidad patrimonial, salvo que el proyecto no pudiera materializarse por culpa del Ayuntamiento.

Braser II guarda esta carta a su favor después de que una sentencia le diera la razón

Sin embargo, aquella adenda no se firmó y la indemnización sigue en los despachos de Urbanismo como un 'muerto' que, si resucita de su tumba, puede causar algún quebradero de cabeza al Consistorio y a los concejales de los grupos de la oposición (PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente) que votaron en contra del proyecto de urbanización de Hoyo de Esparteros hace dos años. Cabe recordar que, según un informe de la Secretaría Municipal, el Ayuntamiento podría exigir a esos ediles que respondan con su patrimonio por la cuantía con la que hubiera de indemnizar a la promotora, si así lo determina un juez.