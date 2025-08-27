Primaprix abrirá su tercer supermercado 'outlet' en Málaga

La cadena de alimentación Primaprix sigue tomando posiciones en Málaga. El supermercado 'outlet' está a punto de abrir su tercer establecimiento en la capital, en ... concreto en la zona de El Perchel.

La firma nacional ha comenzado a adecuar un local en la calle Armengual de la Mota número 17. Anteriormente estaba ocupado por la empresa Kilocentro. La compañía ya ha comenzado las obras del nuevo establecimiento, que tiene previsto abrir sus puertas el próximo 11 de septiembre.

Primaprix oferta artículos de primeras marcas de gran consumo con descuentos de hasta el 70%. Nació en el año 2015 y desde entonces ha experimentado un importante crecimiento por todo el territorio nacional.

Su establecimiento estándar cuenta con entre 450 y 600 metros cuadrados de superficie, emplea a una docena de empleados y ofrece una media de unas 2.200 referencias. En algunos casos alcanzan hasta las 3.000 referencias.

La primera tienda de la empresa en Málaga abrió a finales de 2020 en el distrito de Cruz de Humilladero. En concreto se instalaron en un local ubicado en el Paseo de los Tilos que cuenta con una gran aceptación. Posteriormente, en septiembre de 2022 abrieron en Huelin, en calle La Hoz.