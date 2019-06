PP y Ciudadanos firman el acuerdo de gobierno que permitirá a De la Torre seguir como alcalde De la Torre y Losada, tras la firma del acuerdo esta noche. / Ñito Salas Juan Cassá no entrará en el ejecutivo de coalición, votará la investidura del regidor y su futuro apunta a la Diputación Provincial. Noelia Losada asumirá Cultura y Deportes y el distrito de Teatinos ANTONIO M. ROMERO y ANA PÉREZ-BRYAN Viernes, 14 junio 2019, 23:10

Faltaban veinte minutos para las once de la noche de este viernes cuando PP y Ciudadanos han firmado el acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años y que permitirá la reelección por sexta vez consecutiva de Francisco de la Torre como alcalde de Málaga. El regidor en funciones por el PP y la concejal electa Noelia Losada por la formación naranja han sido los encargados de rubricar la firma en un documento de 25 páginas y casi 130 medidas donde se recogen los compromisos programáticos a desarrollar hasta 2023.

No ha estado presente en el acto quien fuera portavoz de Ciudadanos en el último mandato y candidato a la Alcaldía de la capital en las municipales del pasado 26 de mayo, Juan Cassá, quien no se integrará en el equipo de gobierno aunque sí votará afirmativamente este sábado la investidura de De la Torre y se irá a la Diputación de Málaga, donde populares y liberales ya alcanzaron el jueves un acuerdo de gobierno, según confirmaron fuentes consultadas Por el momento no ha trascendido que puesto ocupará en la institución provincial. En los últimos días Cassá, una pieza imprescindible en el pacto, ha mantenido una negociación con su propio partido para aclarar en qué condiciones concretas estaría dispuesto a dar su apoyo a Francisco de la Torre.

Más Documento íntegro del acuerdo

Aunque la firma del pacto se ha hecho a poco más de doce horas para el inicio este sábado del pleno de constitución de la nueva corporación municipal, el acuerdo se cerró a primera hora de la tarde cuando tras días de negociación y de nervios, especialmente en las últimas horas, hubo fumata blanca por ambas partesintensas negociaciones a varias bandas: de un lado el PP y Ciudadanos a nivel andaluz (con un protagonismo destacado del presidente provincial de los populares malagueños, Elías Bendodo) y de otro en el ámbito local, con una mesa de negociación de la que formaron parte en la delegación del PP De la Torre, Manuel Jiménez, coordinador general gerente del Ayuntamiento de Málaga, y Jesús Espino, director de Comunicación del Consistorio, mientras que la de Ciudadanos la integraron los concejales electos Juan Cassá y Noelia Losada y el parlamentario andaluz e integrante del comité regional de pactos Javier Pareja.

El equipo de gobierno estará formado por los catorce concejales del PP y uno de los dos de Ciudadanos, en este caso Noelia Losada, quien asumirá las áreas de Cultura y Deportes, dos de las cuatros que la formación naranja exigió en el documento inicial con el que arrancaron hacer una semana las negociaciones (las otras dos eran Empleo y Turismo) y el distrito número once, el de Teatinos. Losada, fichaje estrella de los liberales y anterior militante de UpyD, ya aparece en el documento como portavoz de Ciudadanos.

En el punto siete del acuerdo se recoge textualmente: «El PP, tras la investidura de Francisco de la Torre como alcalde de Málaga con los dos votos afirmativos de los concejales de Ciudadanos (apoyos que sumados a los 14 del PP generarán, con mayoría absoluta, el gobierno de coalición entre ambas formaciones), se compromete a delegar en Ciudadanos las áreas de Cultura y Deporte, además del distrito 11 (Teatinos)».

En el preámbulo del acuerdo, ambos partidos sostienen que la fórmula del cogobierno constituye «la más oportuna y beneficiosa para dotar al ejecutivo local de la estabilidad necesaria que le permita aprobar en tiempo y forma presupuestos y toda una serie de medidas incluidas en los programas electorales de ambas formaciones».

Apuesta por el empleo, la atracción de inversiones y el talento local; compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030; apoyo a las familias con oportunidades para todos; transformación de la ciudad: nuevas centralidades, patrimonio y barrios; una administración transparente, moderna y eficaz; y apuesta por la cultura y las tradiciones son los seis epígrafes bajo los que se recogen las casi 130 medidas a desarrollar.