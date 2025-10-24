Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El edificio fue construido en los años veinte del pasado siglo y cuenta con protección. Migue Fernández

Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga

El Ayuntamiento admite a trámite el proyecto de la cadena vasca Tayko, con establecimientos en Bilbao y Sevilla, e inicia el expediente de cambio de uso

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:21

El antiguo edificio de Telefónica, junto a la Catedral de Málaga, va a seguir el mismo camino que la vieja sede de Correos en la ... avenida de Andalucía y se convertirá en un nuevo hotel de lujo para la capital. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento da este viernes el primer paso para que esto sea posible, con la admisión a trámite del proyecto que dará pie al expediente urbanístico para hacer posible el cambio de uso del inmueble, que está calificado como equipamiento.

