Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga

El antiguo edificio de Telefónica, junto a la Catedral de Málaga, va a seguir el mismo camino que la vieja sede de Correos en la ... avenida de Andalucía y se convertirá en un nuevo hotel de lujo para la capital. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento da este viernes el primer paso para que esto sea posible, con la admisión a trámite del proyecto que dará pie al expediente urbanístico para hacer posible el cambio de uso del inmueble, que está calificado como equipamiento.

Como avanzó SUR el año pasado, detrás de este proyecto hotelero se encuentra la cadena vasca Tayko, que pretende habilitar en Telefónica un cinco estrellas. Esta hotelera posee dos hoteles de lujo en los cascos históricos de Bilbao y Sevilla. Sus establecimientos buscan ofrecer un alojamiento de primer nivel, vinculado a una oferta gastronómica de la máxima calidad. En el caso del hotel de Bilbao, cuenta con un restaurante con estrella Michelin bajo la dirección de Martin Berasategui.

Este edificio fue proyectado en los años veinte del pasado siglo por el arquitecto Fernando Guerrero Strachan y está catalogado con protección arquitectónica de grado 1. En 2020 fue adquirido por Paul Gomero Vaquero, un banquero privado conocido por asesorar a deportistas con grandes fortunas, en especial futbolistas. Esa compra, por la que Gomero podría haber desembolsado más de 12 millones de euros, incluía un acuerdo con Telefónica para que pudiera seguir haciendo uso del inmueble en régimen de alquiler. Sin embargo, la compañía lo ha desocupado. A finales del año pasado, se llevaron a cabo unas obras para reubicar los equipos técnicos que aún mantenía dentro en una nueva sala de sótano en la zona más alejada de la fachada principal, junto al garaje Catedral.

El ejemplo de Correos

De este modo, se inicia el camino para que el edificio pueda tener un nuevo uso, si bien su transformación en hotel no será inmediata por los trámites que debe atravesar previamente. En primer lugar, los promotores del proyecto deben cursar ante la Gerencia Municipal de Urbanismo el cambio de calificación del edificio, que actualmente es un equipamiento. Este viernes, el Consistorio admite a trámite ese proceso. En ese sentido, les sirve como ejemplo el camino seguido por el magnate israelí Haim Tsuff para convertir la vieja sede de Correos en otro hotel de lujo. Esta actuación, asesorada por la consultora Ejecución del Planeamiento, es semejante a la de Telefónica, ya que busca dotar de uso hotelero a una construcción calificada como equipamiento.

Ese cambio es ahora más fácil, a raíz de una instrucción de la Junta en la que se señala que no necesita compensarse con el trasvase de la condición de equipamiento a otras parcelas de la ciudad cuando se trata de edificios de propiedad privada, y que se encuentran desocupados porque han dejado de ser necesarios para ese fin, como es el caso de esta antigua sede de Telefónica. Además, tampoco tendría que pasar por un trámite previo de evaluación ambiental que podría demorar el expediente urbanístico uno o dos años.

Así, el precedente de Correos va a ser una buena guía para la realización de este nuevo hotel junto a la Catedral, si bien sí va a tener que someterse a los informes vinculantes de la delegación de la Consejería de Cultura, por su grado de protección. El edificio histórico de Telefónica está catalogado como uno de los ejemplos de la singular arquitectura con la que la compañía quiso marcar las centrales que levantó en el país a finales de la década de los años veinte del siglo pasado, y abarca una parcela de 787 metros cuadrados. Tiene una superficie construida de 3.515 metros cuadrados, repartida en sótano y planta baja más cuatro.