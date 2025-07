La oposición se echa a la calle...y a las redes sociales para criticar la falta de limpieza en Málaga

El vendaval #PorrasYoNoMiento en redes sociales sigue activo. Es lo que tiene la concejala de Limasam, Teresa Porras, que no deja indiferente a nadie. De ... un extremo a otro de la balanza, ella cala con su mensaje «natural», que decía ayer un concejal popular para salvar los trastos, o «amenazante», el adjetivo que han usado indistintamente los ediles socialistas, de Vox y Con Málaga. Cada uno de su padre y de su madre, pero Porras tiene eso en su haber: una habilidad innata para ponerlos a todos de acuerdo.

La cosa viene rodando desde la semana pasada cuando la concejala de Servicios Operativos afirmó que iba a denunciar al que mintiera diciendo que las calles de Málaga están sucias. Un mensaje obtuso porque hay vías en las que se puede demostrar que la limpieza es mejorable. Pero, además, como la provocación siempre llama a la agitación, a los que estaban protestando se ha ido sumando una pequeña legión en redes sociales subiendo fotos de la porquería en las calles de Málaga.

No es difícil que el suelo esté sucio cuando hace tanto que no llueve (cosas del clima mediterráneo y de vivir en el sur de Europa) y si no se baldea frecuentemente, y como Porras abría la caja de Pandora, pues al final ha tenido su oportuno feedback. Las redes sociales tienen esas cosas: acaban con matrimonios y con directivos norteamericanos que dimiten por ser infieles a su mujer en un concierto de Coldplay, que se vuelve viral. Las redes pueden explosionar, ser masivas.

La comisión de Medio Ambiente del lunes, en el salón de plenos, fue un número, ya que todas las mociones acababan desembocando en Teresa Porras, y lo cierto es que ella no escatima el debate y entra a todos los trapos. Al menos no se esconde, como hacen otros.

¿Un plan de choque de baldeo?

Si fuese prudente, una virtud que no ha trabajado en demasía, ya hubiese anunciado un plan de choque de baldeo para contrarrestar las críticas, que tendría como telón de fondo el verano y el uso intensivo que se hace de la ciudad tanto por propios como por visitantes, pero ella haciendo bandera del trabajo de los operarios de Limasam siguió con las amenazas el pasado lunes y en esta ocasión les tocó a los miembros de IU, concretamente le dio el recado al portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, que es el que asiste a la comisión de Medio Ambiente por su coalición: «Yo nunca he dicho que voy a denunciar a los vecinos, he dicho que voy a denunciarlos a ustedes por hacer vídeos falsos», y explicaba que la organización de IU, la de la viceportavoz, Toni Morillas, estaba fregando el suelo de una barriada y que justo a eso se refería cuando decía que iba a denunciar porque estaba organizado.

El mismo lunes acordó con los miembros de la oposición ir a una calle para ver si estaba limpia. Valentía no le falta, eso no se lo podrán achacar, pero la excursión/experimento a la que asistió este periódico en exclusiva no fue de su agrado porque,mientras ella veía limpias las tres calles visitadas (Paseo de los Tilos, Flores García y La Unión), la oposición estimaba que tenían suciedad incrustada. El reel que hizo SUR en Instagram de la visita se hizo viral, con más de 525.000 entradas (Málaga cuenta con 591.000 habitantes) así que el que más o el que menos le ha echado un ojo a la operación. Algún munícipe dijo por ahí que los diálogos parecían de la serie Paquita Salas, otro que parecía un reality de las Berrocal y los concejales del Ayuntamiento. Guasa no faltaba.

Pero más allá de calmarse los ánimos, la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, el martes animaba a Porras a ir a denunciar a su partido, como había adelantado. «No le vamos a tolerar que amenace ni a los vecinos de Málaga a IU. Dedíquese a cumplir sus obligaciones por las que le pagamos un sueldo público». Su compañero, Nico Sguiglia, se iba a la avenida de Europa (al lado de la avenida de la Paloma, donde la popular no quiso ir porque afirmaba que el suelo estaba sucio de los ficus benjamina) y se ponía a fregar con una escoba para demostrar que sí salía la porquería, y este miércoles, el líder de Podemos se venía arriba y exigía la dimisión de Porras por «la negligente» gestión de la limpieza.

El reel del portavoz socialista, Dani Pérez, en Instagram.

El portavoz socialista, Dani Pérez, hizo un reel con la música de 'Misión Imposible', sí la de Tom Cruise, en el que iba mostrando imagen tras imagen suelos de calles sucios. En su rueda de prensa de este miércoles, previa al pleno extraordinario monográfico, forzado por los socialistas, sobre el Málaga, el estadio de la Rosaleda y el no Mundial 2030, no ha dudado en dedicarle las siguientes palabras: «Porras saca sobresaliente en chulería pero muy deficiente en gestión», indicando que «la limpieza de Málaga está peor que nunca».

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, llegaba al Ayuntamiento sonriendo y explicando que parecía que «Porras les había espiado» cuando anteayer dijeron que iban a ir a Miraflores de los Ángeles para denunciar la falta de limpieza. «Llegamos y nos hemos encontrado cuatro operarios limpiando justo en esas calles...», que afirmaba irónica.

Pues bien, Porras ha tenido la habilidad de haber desviado la atención del fiasco de Málaga como sede del Mundial 2030 y el foco sobre el alcalde Paco de la Torre. Mientras tanto, un tema tan doméstico, tan habitual y tan común como la limpieza ha salido a la palestra aliviando la presión de otro trascendente, internacional y de mayor calado. Como estrategia de comunicación, ni tan mal, oiga.