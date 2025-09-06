Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 1 al 7 de septiembre de 2025

TÉCNICO/A DE PROYECTO EUROPEO (Especialista Datos)

Fundación sin ánimo de lucro, dedicada a la planificación estratégica urbana de la ciudad de Málaga, impulsora de proyectos sostenibles e innovadores, con presencia en Europa, requiere incorporar un/a Técnico/a para ejecutar las tareas vinculadas al proyecto ReTo (Red de Tolerancia), cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa CERV.La persona seleccionada se encargará principalmente de implementar las acciones previstas en el Paquete de Trabajo 2 (Investigación y Recolección de Datos), además de apoyar otras actividades transversales.Funciones Principales: Apoyar el diseño e implementación de metodologías de recogida de datos estadísticos y cualitativos sobre discursos y delitos de odio en España (con desagregación geográfica), con enfoque interseccional y de género. Extraer, procesar, sistematizar y analizar datos cuantitativos y cualitativos provenientes de diversas fuentes (encuestas, entrevistas, páginas webs, redes sociales, fuentes secundarias...). Creación y mantenimiento de una base de datos centralizada del proyecto, asegurando su calidad y confidencialidad. Participar en la aplicación de herramientas de monitoreo basadas en IA (como, por ejemplo, IVERIFY) e interpretar sus resultados. Redactar informes técnicos periódicos y sistematizados de información sobre los datos y las políticas públicas relacionadas, con elaboración de materiales visuales y digitales de los mismos. Participar en reuniones del proyecto y coordinarse con otras entidades socias y actores locales. Apoyar en el desarrollo de herramientas e indicadores de evaluación. Integración con APIs y automatización de procesos (utilizar APIs para conectar la base de datos con herramientas de IA).Perfil Requerido: Estudios universitarios y/o de formación profesional en Informática, Economía, Ciencia de Datos, Geografía Humana, Sociología u otras áreas afines. Experiencia demostrable en investigación aplicada, análisis de datos y ejecución de proyectos de investigación y ciencia aplicada. Dominio avanzado de Excel y/o SPSS, bases de datos y herramientas de producción, adquisición y visualización de datos (Google Analitics, Power BI, Tableau u otras). Redacción excelente en español y nivel de inglés funcional (oral y escrito). Persona organizada, rigurosa, autónoma y con capacidad para el trabajo en equipo.Beneficios: Oportunidad de trabajar en un proyecto europeo con un impacto directo en la sociedad. Oportunidades de desarrollo profesional y formación. Entorno de trabajo colaborativo y dinámico. Flexibilidad horaria y posibilidad de teletrabajo. Amplia red de contactos en el ámbito asociativo e institucional.