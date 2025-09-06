Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 1 al 7 de septiembre de 2025

Listado de empleos publicados en la web de este organismo, dependiente del Ayuntamiento de Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:16

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (Imfe), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, ha publicado en su página web una nueva selección de ... ofertas de trabajo disponibles en la capital y la provincia, que abarcan distintos sectores. Esta es la relación de los puestos que se demandan en la semana del 1 al 7 de septiembre de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  2. 2 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  3. 3 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  4. 4 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  5. 5 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  6. 6 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  7. 7 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  8. 8 Los españoles dictan sentencia en el CIS: La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Declarado un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 1 al 7 de septiembre de 2025

Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 1 al 7 de septiembre de 2025