Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 1 al 7 de septiembre de 2025

Institución cultural necesita incorporar Auxiliar de Mantenimiento y Servicios Generales para sustituir un/a trabajador/a por baja médica. FUNCIONES:Mantenimiento del edificio (pintura, albañilería, etc).Mantenimiento de instalaciones (climatización, electricidad, fontanería, etc).Montaje y desmontaje de eventos.Almacén, inventario y movimiento de mercancías.Colaborar en el montaje de las exposiciones y movimiento de obras de arte. TAREAS:Revisar y reponer los materiales, equipamiento e instalaciones existentes en el edificio.Encender y apagar luces y otras instalaciones que no dispongan de mecanismos automáticos que las regulen.Realizar el suministro, traslado, montaje y desmontaje de material, mobiliario y equipamiento dentro de las instalaciones y locales de la Fundación, utilizando para ello los medios adecuados.Conocer, controlar y vigilar el estado de los locales y el funcionamiento de las instalaciones.Realizar funciones básicas de mantenimiento.Efectuar la colocación de cuadros, carteles e infografía.Realizar sugerencias para la mejora del funcionamiento y de la calidad de las instalaciones en la que prestan sus servicios.Realizar encargos y recados de carácter oficial.Efectuar la recogida, entrega, tratamiento, manipulación y clasificación simple de documentación y/o de la correspondencia.Realizar las tareas necesarias, afines a la categoría del puesto, que, por razones del servicio, les sean encomendadas por sus superiores. REQUISITOS:Experiencia previa en el puesto: climatización, electricidad, fontanería, pintura y albañilería.Muy valorable formación relacionada con electricidad. SE OFRECE:Contrato de duración determinada por sustitución de persona trabajadora.Jornada: 37,5 horas semanalesTurno rotativo por semanas (3 días de descanso semanales):una semana trabaja Lunes, Martes, Sábado y Domingo.la semana siguiente trabaja Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes.Todos los días cuentan con 30 minutos de descanso remunerado para desayunar.El horario de lunes a viernes es de 8:00 a 18:00h (hay flexibilidad horaria, es decir, puede entrar desde las 7:30 h), con una hora de descanso para la comida (no remunerada).El horario de sábados y domingo: de 8:00 a 14:30 h sin descanso para comida.Salario bruto anual: 21.321,86 ? dividido en 14 pagas (posibilidad de prorratear las pagas extra).Vacaciones: 24 días laborables al año.Asuntos propios: 4 días.Conciliación familiar/laboral.
