Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 22 al 28 de septiembre de 2025

CAMARERO/A DESAYUNO HOTEL

Seguimos creciendo y hoy queremos compartir una nueva oportunidad para quienes buscan desarrollarse en el sector hotelero con un equipo dinámico, diverso y en constante evolución. ¿A quién buscamos? Buscamos un/a camarero/a para desayuno, para uno de nuestros hoteles en Málaga, con ganas de aprender, crecer y disfrutar del día a día en un entorno donde se respira buen rollo, profesionalidad y vocación de servicio. ¿Qué harás en tu día a día? Atender y mantener el área del buffetAsegurar que esté limpia, organizada y bien surtida para los clientesRetirar la vajilla usadaHacer pedidos de los alimentos que se van necesitando¿Qué valoramos? Experiencia previa en hostelería o atención al cliente (no imprescindible, pero bienvenida). Buena actitud, proactividad y ganas de crecer. Capacidad de trabajo en equipo y habilidades comunicativas. Flexibilidad horaria para turnos rotativos. Nivel alto de inglés (valorado). Lo que te espera en nuestra empresa: Flexibilidad real: Horarios compatibles con tu vida. Un equipo que suma: Trabajarás en un ambiente cálido, profesional y muy humano.Formación y desarrollo: Acceso a aprendizaje continuo y programas de crecimiento. Cultura inclusiva y diversa: Donde tu historia y tus ideas importan. Eventos y comunidad interna: Nos gusta compartir, celebrar y construir equipo. Promoción interna: Creemos en ti y apostamos por tu evolución. Transparencia total: Claridad en condiciones, procesos y comunicación. Compromiso con el planeta y las personas: Sostenibilidad y responsabilidad social como parte del ADN de la empresa.