Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 8 al 14 de septiembre de 2025

INSTALADOR/A GAS / COCINAS INDUSTRIALES / CALDERAS

Empresa dedicada a las instalaciones térmicas ubicada en el polígono Santa Cruz, necesita incorporar varias vacantes: INSTALADOR/A GASInstalaciones de gas ( GLP ò gas natural ), para servicio a viviendas, hoteles y residencias.Mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de gas, y de instalaciones receptoras de gas.Imprescindible: Poseer carnet de instalador autorizado de gas (categoría A, B, ó C ) OPERARIO/A MANTENEDOR/A APARATOS DE COCINAS INDUSTRIALESMantenimiento regular para asegurar que las cocinas industriales funcionen sin problemas.Diagnosticar y reparar fallos en los equipos cuando sea posible.Requisitos:Habilidades técnicas, atención al detalle y capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.Disposición para actualizarse constantemente sobre nuevas tecnologías y métodos de reparación.Buen entendimiento de la mecánica y la electrónica de los electrodomésticos de cocina, así como conocimientos sobre diferentes marcas y modelos.Capacidad para identificar rápidamente la causa de un problema y determinar la mejor manera de solucionarlo. INSTALACIÓN/MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓNInstalación de sistemas de aire acondicionado en viviendas tipo residencial, así como en instalaciones centralizadas para servicio a hoteles y residencias.Impresindible: Poseer carnet instalador RITE y experiencia laboral en puesto similar.Se valorará: certificados de prevención de riesgos laborales necesarios para su actividad laboral y carnet de instalador autorizado en cada actividad. SE OFRECE:Incorporación inmediata.Contrato indefinido.Jornada completa.Horario 07:00 a 15:00h. de lunes a viernes.Salario 21.000 ? brutos anuales