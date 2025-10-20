Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Martes 21, a las 9.30 horas

Nueva edición del Foro de Empresa Familiar

El encuentro, celebrado en el salón de actos de Cajamar, se centra este año en los desafíos de la sucesión y del relevo generacional

SUR

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:51

Comenta

El salón de actos de Cajamar acoge a esta hora una nueva edición del Foro de Empresa Familiar, una iniciativa organizada por SUR con el ... patrocinio de Cajamar y la colaboración de Turismo de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y el Instituto San Telmo. En esta ocasión, el foro se centrará en los desafíos de la sucesión y el relevo generacional en la gerencia de la empresa familiar.

