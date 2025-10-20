El salón de actos de Cajamar acoge a esta hora una nueva edición del Foro de Empresa Familiar, una iniciativa organizada por SUR con el ... patrocinio de Cajamar y la colaboración de Turismo de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y el Instituto San Telmo. En esta ocasión, el foro se centrará en los desafíos de la sucesión y el relevo generacional en la gerencia de la empresa familiar.

La jornada contará con la participación de Macarena Selva, directora académica de la Cátedra Empresa Familiar de San Telmo Business School, que realizará la ponencia «Sucesión en la empresa familiar: legado, liderazgo y continuidad».

Tras su intervención se celebrará la mesa técnica 'Los desafíos de la sucesión en la empresa familiar'. En ella intervendrán:

-Javier Martín Ruiz, director operacional y RRHH Costasol de Hipermercados.

-Pilar Mérida, directora financiera y de RR.HH: de Microcad.

-Marcos Gil Lupiañez, gerente de Tortas de Aceite Carmen Lupiañez.

-María Paz Hurtado. Presidenta ejecutiva Hutesa, y Presidenta del Consejo de la Empresa Familiar de la CEA.

La moderación de la mesa correrá a cargo del periodista Alvaro Payo. La clausura la realizará Sergio Durán, director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla.