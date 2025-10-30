Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

4.449 mujeres abortaron en Málaga el año pasado, más de medio millar adolescentes

Una de cada tres no utilizaban ningún método anticonceptivo según el informe del Ministerio de Sanidad

Ana Barreales

Ana Barreales

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:29

La provincia de Málaga registró un total de 4.449 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) durante el año 2024, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad ... . De ellas, 516 correspondieron a chicas de 19 años o menos, una cifra que pone el foco en los embarazos no deseados entre adolescentes, que siguen creciendo año a año, como en casi todos los tramos de edad, tras el notable descenso que supuso la dispensación de la píldora del día después. Especialmente llamativo es el dato de las 11 menores de 15 años, si bien es cierto que es la única franja en la que sí se ha notado una ligera reducción.

