4.449 mujeres abortaron en Málaga el año pasado, más de medio millar adolescentes

La provincia de Málaga registró un total de 4.449 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) durante el año 2024, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad ... . De ellas, 516 correspondieron a chicas de 19 años o menos, una cifra que pone el foco en los embarazos no deseados entre adolescentes, que siguen creciendo año a año, como en casi todos los tramos de edad, tras el notable descenso que supuso la dispensación de la píldora del día después. Especialmente llamativo es el dato de las 11 menores de 15 años, si bien es cierto que es la única franja en la que sí se ha notado una ligera reducción.

La evolución del aborto ha seguido líneas paralelas en Málaga y en España. En 2011 se alcanzó el mayor número de abortos, con un total de 118.611 intervenciones a nivel nacional. En Málaga ese mismo año se contabilizaron 5.187 casos, de los que 688 correspondían a adolescentes, incluyendo 19 menores de 15 años.

A partir de entonces, la introducción y mayor accesibilidad de la píldora del día después contribuyó a una disminución progresiva en el número de abortos. En 2016, la cifra nacional descendió a 93.131, mientras que en Málaga se redujo a 3.810 casos, incluyendo 397 adolescentes, entre ellas 14 menores de 15 años. Sin embargo, desde entonces la tendencia ha sido creciente.

Píldora del día después

La píldora del día después puede adquirirse en las farmacias sin necesidad de receta por lo que al no estar sujeta a prescripción médica no hay un registro oficial de cuántas se venden. Profesionales de Málaga consultados afirman que su uso se ha popularizado y estiman que en el último año puede haber aumentado en torno a un 10 % su consumo en la provincia.

Legalmente no existe la figura de la objeción de conciencia para no dispensar esta contracepción de emergencia y aunque puede encontrarse en la mayoría todavía hay algunas farmacias que se resisten a venderla.

En cuanto a los anticonceptivos más empleados por las mujeres que se sometieron a una IVE en Málaga, preservativos (1.438), métodos hormonales (818) y 'métodos naturales'(660) son los más usados, mientras 1.473 manifestaron que no utilizaban ninguno.

Centros que realizan abortos

Prácticamente el cien por cien de los abortos que se realizan en Málaga se hacen en clínicas privadas, pero casi todos derivados desde la sanidad pública, que es donde mayoritariamente acuden las mujeres para informarse. En la provincia hay tres centros que practican IVES: Clínica El Sur, Ginecenter y Ginesur.

El número de abortos en España estuvo creciendo en torno a un 1% anual desde 1988, fecha en la que el Ministerio empezó a dar información, hasta 2011 o 2012, cuando se llegó a 118.611 abortos, la cifra más alta desde que hay estadísticas. A partir de entonces ya empezó a tener impacto la dispensación de la píldora del día después, que empezó a comercializarse en España en 2009 (la de tres días) y en 2015 una nueva pastilla (que cubre cinco días), un anticonceptivo de emergencia que es más efectivo si se toma en las primeras 24 horas después de la relación sexual. Desde 2010 cualquier mujer (las menores de 16 años necesitan consentimiento de sus padres) puede abortar libremente en España dentro de las primeras 14 semanas de gestación y en determinados supuestos de salud durante el resto del embarazo.

Ya bajo el amparo de la nueva ley, 2011 y 2012 se registraron descensos de unos 5.000 abortos anuales hasta llegar a los 93.131 de 2016, el número más bajo de los últimos 10 años. Desde entonces, con el paréntesis de la pandemia en 2020 y 2021, con 88.269 y 90.189 respectivamente, el número de interrupciones realizadas en España ha ido aumentando año a año hasta llegar a las 106.173 de 2024.