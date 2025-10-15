Millonaria subasta del Ayuntamiento de Málaga: cuatro parcelas para 272 pisos de renta libre

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha una subasta de terrenos de su propiedad en los que las promotoras que los adquieran podrán construir ... un total de 272 pisos de renta libre. Se trata de cuatro parcelas ubicadas en Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre por las que el Consistorio prevé ingresar un mínimo de 22,1 millones de euros.

Dos de las parcelas subastadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo se ubican en la zona de El Retiro, en Churriana, en las calles Túnez y Guinea, y salen a concurso con un precio de salida de 5.504.350 y 9.577.422 euros, respectivamente. La primera tiene una superficie de 5.160 metros cuadrados y en ella se permite la construcción de un máximo de 71 viviendas. En la segunda podrían hacerse un máximo de 124 viviendas, en una superficie de 8.714 metros cuadrados.

En el caso del suelo ubicado en Campanillas, se trata de un terreno 1.921 metros cuadrados para un máximo de 55 viviendas que se subasta con un precio de salida de 4.657.527 euros. Por último, en Puerto de la Torre, en la zona de El Cañaveral, en el número 12 de la calle Centauro, Urbanismo saca a concurso una parcela de 3.025 metros cuadrados para un máximo de 22 viviendas por 2.453.941 euros. Las empresas interesadas en adquirir estos suelos pueden presentar sus ofertas hasta el día 11 de noviembre.