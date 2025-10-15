Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Suelo ubicado en la calle Centauro, en el distrito de Puerto de la Torre. Sur

Millonaria subasta del Ayuntamiento de Málaga: cuatro parcelas para 272 pisos de renta libre

El Consistorio prevé ingresar más de 22 millones de euros por la venta terrenos de su propiedad en Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:06

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha una subasta de terrenos de su propiedad en los que las promotoras que los adquieran podrán construir ... un total de 272 pisos de renta libre. Se trata de cuatro parcelas ubicadas en Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre por las que el Consistorio prevé ingresar un mínimo de 22,1 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

