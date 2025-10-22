El metro de Málaga sigue sin tocar techo

El metro todavía no encuentra el techo con su operativa actual, con las líneas 1 y 2 que conectan el Centro, El Perchel, Carretera de ... Cádiz y Cruz del Humilladero con el campus universitario de Teatinos y los hospitales, entre otros puntos de gran demanda.

El pasado septiembre, que es precisamente cuando arranca el curso en la UMA, los vagones del suburbano han transportado a casi 100.000 pasajeros más, al pasar en datos brutos de 1,5 a 1,6 millones de usuarios. En concreto, el último dato han sido un total de 1.607.642, lo que supone una subida del 6,3% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando fueron 1.512.471 viajes.

Así lo pone de relieve el reciente balance de la sociedad concesionaria Metro de Málaga, que ha hecho público la Consejería de Fomento de la Junta. El día de mayor demanda fue el viernes, 26, con 73.061 usuarios; y el de menor volumen fue el domingo, 7, con 26.328.

Camino de un nuevo récord anual

En cuanto a la demanda acumulada en estos primeros nueve meses del año, hasta el día 30 de septiembre el suburbano ha sido utilizado por casi 14 millones (13.869.135 como dato exacto). Esta cifra equivale a un crecimiento del 7% con respecto al mismo periodo de 2024, cuando fueron cerca de 13 millones (en concreto, 12.973.931) entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024.

19,5 millones de pasajeros es la previsión de cierre del metro a final de este año, una cifra que estará ya próxima a la fijada para el «equilibrio económico-financiero» de esta infraestructura, fijada en 20,7 millones.

Por tanto, sobre una estimación de crecimiento igual en este último trimestre, la previsión es que 2025 acabe con un nuevo récord histórico de viajeros, en el entorno de los 19,5 millones de pasajeros. Y ello, después de que en 2024 este medio transportara a 18.259.004 personas, lo que supuso un aumento de más del 34%.

Esta cifra está muy cerca ya de la que se estableció en su día para el llamado «equilibrio económico-financiero» de esta infraestructura, que se fijó inicialmente en el entorno de los 20,7 millones de usuarios. Ello hace que se reduzca la dependencia de las aportaciones de la Junta de Andalucía para cubrir la diferencia entre el coste de explotación y los ingresos; si bien hay que recordar que actualmente las cifras están alteradas por las aportaciones extraordinarias que está haciendo el Gobierno central y el andaluz conjuntamente para fomentar el uso del transporte público.

Siguen las obras

En este contexto de buena aceptación es en el que se desarrollan las obras para prolongarlo 1,8 kilómetros más, hasta el entorno del hospital Civil y el futuro Nuevo Hospital de Málaga. Ya están en obras los dos primeros tramos, y el año que viene arrancará el tercero, con un plazo para cada uno de ellos de tres años. A estos, habrá que añadir luego la arquitectura de las estaciones, señalización y seguridad.

Por tanto, el paso subterráneo y las estaciones estarán listos hacia 2029 (tres años a contar desde que comience el último de los tramos, que será en 2026). Con los plazos bien conocidos de las tareas posteriores (sobre todo, seguridad y señalización, telecomunicaciones, pruebas, etc), la llegada de los primeros trenes a las tres estaciones del nuevo ramal norte no se espera al menos hasta el año 2031.

Mientras, las consultoras que resultaron ganadoras del concurso convocado por la Consejería de Fomento siguen estudiando hacia dónde crecerá el metro, una vez que llegue al Civil. Las tres opciones que están sobre la mesa son: seguir subiendo desde ese punto hacia Ciudad Jardín; llevarlo desde el Centro hacia El Palo y Rincón de la Victoria o prolongarlo desde Talleres y Cocheras hasta el Parque Tecnológico.